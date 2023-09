Pasar Aset Kripto Merona, Investor Lakukan Aksi Beli Bitcoin

Jakarta, Beritasatu.com– Pasar aset kripto merona atau menguat dalam 24 jam terakhir pada Rabu (13/9/2023). Harga Bitcoin, Ethereum dan Binance kompak menguat. Harga Bitcoin yang sempat menyentuh level terendah memicu investor kembali akumulasi aset aset kripto.

Berdasarkan data Coinmarketcap, pada Rabu pagi, kapitalisasi pasar aset kripto global naik 2,60% menjadi US$ 1,03 triliun. Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) menguat 2,82% di level US$ 25.837,74 per koin atau setara Rp 396,81 juta (Kurs, Rp 15.358).

Penguatan juga terjadi pada Ethereum (ETH) yang terkerek 2,82% mencapai US$ 1.592,76 per koin. Binance (BNB) juga menguat 2,68% ke level US$ 211,38 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, Bitcoin telah bangkit kembali setelah sempat jatuh di bawah US$ 25.000 pada Senin (11/9/2023). Hal ini menunjukkan sentimen bullish mungkin tetap ada untuk mata uang aset kripto terkemuka ini.

Menurut data TradingView, Bitcoin turun ke US$ 24.901 pada Senin sebelum pulih dan menutup perdagangan pada US$ 25.162. Pedagang aset kripto mengatakan penurunan ini kemungkinan memicu minat beli sekitar US$ 25.000, yang kemudian mendorong kenaikan harga.

Harga Bitcoin telah bertahan dalam batasan US$ 25.000 sebagai support dan US$ 26.800 sebagai resistance, membentuk rentang perdagangan yang telah bertahan selama hampir sebulan.

Penutupan yang sukses di atas US$ 26.800 dapat menandakan penembusan ke atas menuju $27.200, yang sejalan dengan rata-rata pergerakan eksponensial 50 hari Bitcoin.

Rata-rata pergerakan eksponensial 100 hari, yang saat ini mendekati US$ 27,609, menghadirkan rintangan lain yang harus diatasi oleh Bitcoin sebelum dapat menguji level tertinggi baru-baru ini di US$ 28,142, yang dicatat pada 29 Agustus. Setelah itu, level kunci US$ 30.000 menunggu, itu mewakili 15% naik dari harga saat ini.