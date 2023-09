Ini Pentingnya Mitigasi Krisis untuk Industri Perbankan

Penulis: Chairul Fikri | Editor: WDP

Rabu, 13 September 2023 | 16:07 WIB URL berhasil di salin.

Talkshow How to Manage Crisis Communication in Banking Industry. (Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Komunikasi menjadi hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan di semua sektor, termasuk sektor perbankan. Proses komunikasi adalah aspek yang penting, terutama dalam situasi krisis. Untuk merespons krisis dengan efektif, diperlukan keterampilan dalam menyusun strategi komunikasi. Oleh karena itu, manajemen komunikasi krisis dalam sektor perbankan harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi. "Dalam era digital, komunikasi dianggap penting karena dalam setiap aspek, dari A hingga Z, memerlukan komunikasi. Media adalah teman kita, meskipun tidak semua media menjadi teman kita. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap orang dapat membuat berita dan setiap orang dapat menjadi media. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman khusus terkait komunikasi, terutama saat terjadi krisis," kata Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto dalam sambutannya pada Selasa (12/09/23) dalam acara talkshow How to Manage Crisis Communication in Banking Industry. BACA JUGA Belasan Triliun Disiapkan untuk Mitigasi Krisis Pangan ADVERTISEMENT Dalam pemaparannya, CEO Nexus RMSC Dr Firsan Nova menjelaskan bahwa sebelum krisis terjadi, kita perlu mempersiapkan manajemen risiko dan manajemen isu. Oleh karena itu, diperlukan pedoman mitigasi krisis yang spesifik, yang dapat dibagi menjadi tiga poin: apa isunya, siapa yang mengatakan isu tersebut, dan bagaimana respon publik terhadap isu tersebut. "Terkadang kita berurusan dengan situasi di mana kita tidak tahu siapa yang menyebarkan isu. Namun, kita harus memberikan respons terhadap isu tersebut karena publik tertarik pada isu tersebut," kata Firsan. Dalam menghadapi krisis, penting untuk melalui tahap penerimaan, karena menerima krisis atau masalah seperti setengah dari solusi. "Penting bagi kita untuk segera menerima keadaan yang terjadi, sehingga kita dapat dengan cepat berpikir tentang solusi yang perlu diambil saat krisis terjadi," ungkap Firsan. "Termasuk dalam manajemen isu adalah kemampuan untuk memilih isu mana yang akan direspons dan isu mana yang perlu dibiarkan berlalu," tambah Firsan. Selain itu, investasi dalam hubungan dan narasi positif juga sangat penting dalam menghadapi krisis. Dalam sektor perbankan, ada pilar manajemen risiko yang berfokus pada risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Dalam pilar manajemen risiko ini, Priyanto menambahkan bahwa strategi komunikasi krisis harus memetakan penjelasan agar masyarakat tetap tenang dan tidak bingung. Tujuan komunikasi harus ditentukan oleh otoritas, dan pesan komunikasi harus konsisten di antara semua stakeholder yang terlibat. BACA JUGA Tahun Politik, Kinerja Industri Perbankan Diprediksi Berjalan Positif Krisis adalah situasi yang tidak terduga dan merugikan, tetapi komunikasi krisis dapat memainkan peran penting dalam mengubah situasi yang tidak terduga menjadi terantisipasi dan merespons dengan tepat. Ungkapan-ungkapan dalam bahasa kita, seperti Tak ada pesta yang tak usai dan badai pasti berlalu, menggambarkan bahwa segala sesuatu pasti memiliki akhirnya. Hal yang sama berlaku untuk krisis. Dengan menyusun strategi komunikasi yang tepat dan melakukan mitigasi secara akurat, pasti ada jalan keluar dari krisis tersebut.



