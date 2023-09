Harga Minyak Mentah Turun Setelah Mencapai Level Tertinggi Sejak November 2022

Texas, Beritasatu.com - Setelah mencapai level tertinggi dalam 10 bulan, harga minyak mentah dunia turun pada hari Rabu (13/9/2023) karena peningkatan tak terduga dalam stok minyak mentah AS.

Kontrak berjangka internasional Brent turun 13 sen menjadi US$ 91,93 per barel. Level tertinggi sesi sebesar US$ 92,84 per barel merupakan yang tertinggi sejak November. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 25 sen menjadi US$ 88,59. Level tertinggi sesi sebesar US$ 89,64 per barel juga merupakan yang tertinggi sejak November.

Kontrak berjangka Brent front-month diperdagangkan sejauh ini dengan selisih hingga US$ 4,90 per barel di atas kontrak untuk pengiriman enam bulan ke depan, selisih terlebar sejak November, menunjukkan pasokan yang semakin ketat.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Dunia Turun Seiring Menguatnya Dolar

ADVERTISEMENT

Stok minyak mentah AS naik sebanyak 4 juta barel minggu lalu, mengalahkan ekspektasi analis dalam survei Reuters yang memproyeksikan penurunan sebanyak 1,9 juta barel.