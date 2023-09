IHSG 14 September 2023 Dibuka Menguat Berkat Sentimen-sentimen Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,3% ke posisi 6.956,6 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (14/9/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, posisi penutupan IHSG kemarin berada pada titik support penting yang menjaga tren naik jangka pendek ini tetap utuh. Namun, diperlukan dorongan beli yang signifikan untuk menembus resisten 6.970 dan membuka jalan menuju level psikologis 7.000.

Penjualan bersih asing kemarin sebesar Rp 617,83 miliar menguras kas saham Indonesia pekan ini hingga jual bersih investor asing membengkak ke Rp 2,9 triliun. NHKSI Research menyarankan agar para investor atau trader berhati-hati dalam melakukan averaging up terlalu banyak saat ini sebelum JCI secara stabil bergerak ke atas.

Wall Street kehilangan momentum positif setelah pengumuman inflasi (Agustus) mencapai 3,7% year-on-year (yoy), sedikit di atas ekspektasi sebesar 3,6%, terutama karena lonjakan harga energi. Di sisi lain, inflasi inti yang mengkecualikan harga barang-barang yang fluktuatif seperti makanan dan bahan bakar, naik sebesar 4,3% sesuai dengan perkiraan dan tetap pada jalur mencapai target Federal Reserve sebesar 2%.

Hari ini, data producer price index, penjualan ritel, dan klaim pengangguran awal juga akan menjadi fokus pasar, karena Federal Reserve akan mengadakan pertemuan untuk menentukan tingkat suku bunga pekan depan. Menurut CME FedWatch, ada 97% kemungkinan tingkat suku bunga AS akan tetap pada level saat ini, yaitu 5,25%-5,50%,.

Di pasar Eropa, saham-saham Eropa ditutup dalam zona negatif karena investor memperhatikan data ekonomi, termasuk PDB Inggris di bulan Juli yang turun menjadi 0% year-on-year atau bahkan masuk ke dalam resesi secara bulanan sebesar -0,5% mom, serta produksi industri dan manufaktur (Juli) yang melemah lebih lanjut dari bulan sebelumnya. Ditambah lagi dengan produksi industri Eurozone (Juli) yang sebenarnya lebih rendah dari ekspektasi, meninggalkan sentimen pasar yang lesu, terutama menjelang pertemuan ECB nanti malam yang akan menentukan suku bunga (survei tetap pada 4,25%).

Di pasar Asia, Jepang telah merilis pesanan mesin inti (Juli) pagi ini, yang tidak memenuhi ekspektasi. Kemudian pada hari ini, produksi industri (Juli) akan menjadi sorotan bagi peserta pasar.

Di pasar komoditas, harga minyak terus naik pada hari Rabu (13/0/23) mendekati level tertinggi sejak November 2022 dipicu oleh kekhawatiran tentang kekurangan persediaan dan pandangan optimis tentang permintaan global berdasarkan laporan bulanan terbaru dari OPEC.

Namun, peningkatan tak terduga dalam stok minyak AS sebanyak 3,9 juta barel dari perkiraan minus 1,9 juta, membuat pergerakan harga minyak agak terbatas dan sedikit melemahkan Brent maupun WTI. Di sisi lain, harga emas sedikit lebih rendah, bergerak pada level terendah dalam dua minggu setelah data CPI AS yang baru dirilis membantu menguatkan dolar AS.