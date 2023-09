Setelah Tembus Level Tertinggi 4 Bulan, Harga Batu Bara Terjun Bebas

Jakarta, Beritasatu.com – Harga batu bara terjun bebas pada perdagangan Kamis (14/9/2023) setelah pada Rabu (13/9/2023) menyentuh level tertinggi 4 bulan. Pelemahan ini terjadi seiring dengan turunnya harga gas.

Harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka September 2023 turun US$ 2,10 menjadi US$ 160,15 per ton, kontrak berjangka Oktober 2023 terkoreksi US$ 3,05 menjadi US$ 164,95 per ton, dan kontrak berjangka November melemah US$ 1,90 menjadi US$ 168,05 per ton.

Diktuip Investor Daily, harga batu bara Rotterdam untuk kontrak berjangka September 2023 menguat US$ 0,50 menjadi US$ 121,35, kontrak berjangka Oktober 2023 berkurang US$ 1,35 menjadi US$ 124, dan kontrak berjangka November 2023 turun U$S 1,45 menjadi US$ 122,70.

Harga gas turun pada Kamis (14/9/2023) karena lemahnya permintaan membantu mengimbangi kekhawatiran pemogokan di beberapa fasilitas gas alam cair (LNG) Australia. Harga gas turun 3,7% menjadi 35,40 euro per MWh.

Sebelumnya, harga batu bara melonjak ke level tertinggi dalam 4 bulan pada Rabu (13/9/2023) ditopang permintaan listrik Tiongkok dan India yang melonjak.