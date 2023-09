Harga CPO Melambung Ditopang Kenaikan Minyak Kedelai

Jakarta, Beritasatu.com - Harga CPO atau minyak sawit mentah di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) kembali naik pada perdagangan Kamis (14/9/2023) ditopang lonjakan harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade (CBoT).

Berdasarkan data BMD, kontrak berjangka CPO untuk September 2023 naik 25 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.660 ringgit Malaysia per ton, kontrak Oktober 2023 terkerek 25 ringgit Malaysia menjadi 3.704 ringgit Malaysia per ton, kontrak November 2023 menguat 35 ringgit Malaysia menjadi 3.761 ringgit Malaysia per ton, kontrak Desember 2023 bertambah 38 ringgit Malaysia menjadi 3.814 ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO Januari 2024 meningkat 38 ringgit Malaysia menjadi 3.864 ringgit Malaysia per ton, dan . kontrak Februari 2024 terkerek 42 ringgit Malaysia menjadi 3.907 ringgit Malaysia per ton.

Kepala riset komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai Anilkumar Bagani mengatakan, harga CPO berjangka cenderung lebih tinggi karena prospek pemulihan permintaan. Reli harga minyak kedelai di masa depan juga mendukung kenaikan minyak sawit, meskipun tidak ada pembelian baru dari negara tujuan utama Tiongkok.

“Namun, melemahnya pasar minyak matahari di Laut Hitam di Uni Eropa terus memberikan tekanan pada minyak sawit, sehingga membatasi kenaikan tersebut,” katanya dikutip dari Bernama.