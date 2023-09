Kapitalisasi Pasar Aset Kripto Naik Jadi US$ 1,06 Triliun Dipicu Spekulasi the Fed

Jakarta, Beritasatu.com– Kapitalisasi pasar aset kripto menguat pada perdagangan Jumat (15/9/2023). Harga Bitcoin dan Ethereum menguat, sedangkan Binance melemah. Kenaikan pasar aset kripto ditopang lonjakan inflasi Amerika Serikat (AS) sehingga meningkatnya spekulasi bunga bank sentral AS, the Fed.

Berdasarkan data Coinmarketcap, kapitalisasi pasar aset kripto global naik 1,12% menjadi US$ 1,06 triliun dalam 24 jam. Harga Bitcoin (BTC) menguat 1,14% menjadi US$ 26.517,96 per koin. Ethereum (ETH) terkerek 1,18% dengan harga US$ 1.626,90 per koin dan Binance (BNB) turun 0,14% ke level US$ 212,32 per koin.

Dikutip Cryptonews, kenaikan aset kripto dikaitkan dengan keuntungan mata uang kripto terkemuka, seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, sebagai respons terhadap data inflasi AS terbaru dan meningkatnya spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin menunda kenaikan suku bunga pada pertemuan September mendatang.

Reli ini juga terjadi setelah Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen melonjak 0,6% pada Agustus dibandingkan bulan sebelumnya, atau lebih tinggi dari perkiraan. Namun, inflasi inti, yang tidak mencakup kategori pangan dan energi mudah berubah, hanya naik 0,3%. Ini membuktikan bahwa tekanan harga secara keseluruhan mungkin berkurang.