Emiten Batu Bara Salim dan Bakrie BUMI Targetkan Hilirisasi

Jakarta, Beritasatu.com- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) milik konglomerat Salim Group dan Bakrie mengungkapkan hilirisasi industri batu bara jadi agenda utama perseroan dalam mendukung target dekarbonisasi Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP).

Dalam riset CLSA Sekuritas, BUMI menyampaikan roadmap ekspansi yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Pertama, BUMI saat ini sedang menjajaki produksi batu bara menjadi amonia. "Langkah ini akan dibangun dengan kemitraan investor strategis antaran biaya menjadi salah satu tantangan tertinggi,” tuiis riset tersebut dikutip Investor Daily, Kamis (14/9/2023).

Selain itu, BUMI juga berencana melakukan diversifikasi ke industri mineral bersama dengan anak usahaannya, PT Bumi Resources Minerals (BRMS) yang bergelut di bidang pertambangan emas dan mineral lainnya. Perseroan juga akan melakukan penjajakan energi baru terbarukan (EBT), salah satunya menggunakan solar panel sebagai sumber energi listrik.

Riset CLSA menyatakan, bisnis utama perseroan sebagai produsen batu bara masih prospektif karena tingginya permintaan dari importir batu bara terbesar yakni Tiongkok dan India. Proyeksi ini ditopang dengan musim dingin pada semester kedua 2023. “BUMI mempertahankan target produksi untuk tahun ini, tetapi menurunkan panduan harga rata-rata batu bara menjadi US$ 80-90 per ton dari US$ 95-US$ 105 per ton).

Sementara biaya turun menjadi US$ 55-US$ 60 per ton ton dari US$ 60-US$ 62 per ton mengingat kenaikan harga minyak saat ini masih di bawah ekspektasi.

Manajemen BUMI berpandangan positif bahwa revisi kedua peraturan harga acuan batu bara (HBA) yang dilakukan pemerintah pada Agustus 2023. BUMI yakin bahwa revisi tersebut akan lebih mencerminkan harga pasar sebenarnya. "Perusahaan memperkirakan tarif royalti akan normal dari 32% di semester I 2023 menjadi 28% di sisa tahun ini," kata riset itu.

Untuk diketahui, BUMI mengoperasikan dua tambang batu bara utama di Kalimantan Timur, Kaltim Prima Coal (KPC) dan Arutmin. Pada akhir tahun 2022, BUMI melakukan private placement senilai US$ 1,6 miliar. Sejalan dengan itu, Salim Group melalui Mach Energy Limited masuk ke BUMI sehingga memungkinkan perseroan mengatasi tingginya utang dan fokus pada bisnis utama batu bara