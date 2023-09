Menghadapi Kontraksi Global, Indonesia Harus Fokus ke Energi Terbarukan

Jakarta, Beritasatu.com - Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan suku bunga The Federal Reserve, kenaikan harga minyak dunia, dan konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina saat ini, memengaruhi pasar global. Meskipun demikian, Indonesia mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi gejolak ekonomi ini dengan fokus pada energi terbarukan.

Abdul Manap Pulungan, peneliti dari Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef, menjelaskan bahwa situasi ekonomi global saat ini memiliki dampak berbeda-beda pada berbagai negara. Kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan suku bunga The Fed, misalnya, memengaruhi berbagai aspek ekonomi. Namun, Indonesia diyakini mampu mengatasi tantangan ini dengan langkah-langkah strategis.

“Ketika The Fed mengubah suku bunganya tentu akan diikuti oleh negara lain. The Fed adalah leader di pasar keuangan global. Jadi, apa yang dilakukan The Fed umumnya akan diikuti oleh bank sentral lainnya, karena The Fed menjadi benchmark bagi negara-negara lain untuk suku bunganya. Oleh karena itu, ada istilah ketika The Fed bersin maka negara-negara lain akan mabuk,” tuturnya dalam Talkshow Tumbuh Makna yang mengangkat tema “Outlook Ekonomi Dunia dan Pengaruhnya bagi Indonesia”, di Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Menurut Abdul, salah satu solusi yang potensial adalah meningkatkan diversifikasi produksi, terutama dengan beralih ke energi terbarukan. Langkah ini dianggap dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan baku minyak, yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, Indonesia perlu memastikan adanya kebijakan strategis dalam menghadapi produsen minyak dunia untuk mengendalikan pembatasan produksi yang mempengaruhi harga minyak.

“Saya melihat, Indonesia cenderung siap menghadapi gejolak ekonomi global saat ini karena Indonesia sudah pernah melewati situasi yang lebih buruk dari itu. Tinggal bagaimana kita melakukan penyesuaian internal dari kenaikan harga minyak itu. Sebenarnya sudah banyak wacana-wacana yang berkembang terkait bagaimana meningkatkan diversifikasi produksi yang tidak hanya terbatas pada bahan-bahan mentah seperti minyak, tetapi bisa shifting ke energi terbarukan,” ujarnya.