Harga Minyak Naik 3 Minggu Beruntun karena Pasokan Terbatas

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mencapai level tertinggi 10 bulan pada Jumat (15/9/2023) dan membukukan kenaikan mingguan ketiga karena terbatasnya pasokan dipicu pengurangan produksi di Arab Saudi dan optimisme permintaan Tiongkok.

Minyak mentah berjangka Brent naik 23 sen atau 0,3% menjadi US$ 93,93 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik 61 sen atau 0,7% menjadi US$ 90,77 per barel. Kedua kontrak tersebut diperdagangkan naik sekitar 4% pada minggu ini. Harga minyak juga mencatat kenaikan terbesar secara kuartalan sejak invasi Rusia ke Ukraina.

"Kekhawatiran pasokan terus menjadi pemicu kenaikan harga minyak sejak Arab Saudi dan Rusia bulan ini mengumumkan perpanjangan pengurangan pasokan sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir 2023," kata analis City Index, Fiona Cincotta.

Sementara itu, data output industri dan penjualan ritel Tiongkok yang lebih baik dari perkiraan mendorong harga minyak pada minggu ini. "Kondisi ekonomi negara tersebut dianggap penting bagi permintaan minyak hingga sisa tahun ini," kata Cincotta.

Selain itu, data menunjukkan pemrosesan kilang minyak Tiongkok meningkat hampir 20% dari tahun sebelumnya.

Hal lain yang menopang harga minyak adalah ekspektasi produksi minyak AS yang moderat dalam beberapa pekan terakhir. “Pertumbuhan pasokan dari AS akan terbatas karena produsen telah menurunkan aktivitas pengeboran hampir 20% dari puncak tahun lalu,” kata analis Third Bridge, Peter McNally.

Jumlah rig minyak AS bertambah 2 minggu ini menjadi 515, terbesar sejak April 2023. Namun, dibandingkan tahun lalu, jumlah rig minyak turun 84 unit.