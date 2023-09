Harga Emas Naik 1% Imbas Mogok Pekerja Produsen Mobil di AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak 1% pada Jumat (15/9/2023) karena pelemahan dolar setelah serikat pekerja otomotif AS yang tergabung United Auto Workers (UAW) melakukan pemogokan pada produsen mobil di Detroit, AS. Hal lain yang mendorong harga emas adalah agresivitas kenaikan suku bunga AS akan mereda.

BACA JUGA Harga Emas ke Level Terendah 3 Minggu karena Data Ekonomi AS

Harga emas di pasar spot naik 0,9% menjadi US$ 1.927 per ons dan sepanjang minggu ini menguat 0,6%. Sedangkan emas berjangka AS bertambah 0,9% menjadi US$ 1.949,70.

Dolar melemah 0,3% terhadap mata uang lainnya menyusul data eonomi AS sehingga emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. “Emas dan perak menguat di tengah kekhawatiran,” kata analis logam independen yang berbasis di New York, Tai Wong.

ADVERTISEMENT

Serikat Pekerja United Auto Workers melakukan pemogokan serentak di pabrik Detroit, yakni Chrysler dan Stellantis. Ini menandai aksi buruh industri AS paling besar dalam beberapa dekade terakhir.

“Pemogokan UAW akan berlangsung lama karena tuntutan serikat pekerja,” kata Wong.

BACA JUGA Harga Emas Tergelincir karena Penguatan Dolar Jelang Rilis Inflasi AS

Emas sering digunakan sebagai lindung nilai aman di tengah ketidakpastian politik dan keuangan.

Pelaku pasar kini menantikan kejelasan prospek suku bunga Federal Reserve AS (teh Fed) pada pertemuan kebijakan minggu depan. The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

“Jika The Fed sedikit lebih dovish pada minggu depan, akan menyebabkan kenaikan di pasar emas,” kata analis pasar Kitco, Jim Wyckoff.