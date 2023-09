Jelang Pengumuman Data Ekspor Malaysia, Harga CPO Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Harga CPO atau minyak sawit mentah kontrak di Bursa Malaysia Derivatives (BMD) kembali naik pada perdagangan Jumat (15/9/2023) melanjutkan penguatan 3 hari berturut-turut di tengah melambungnya harga minyak kedelai. Pelaku pasar juga menanti data ekspor CPO Malaysia.

Berdasarkan data BMD, kontrak berjangka CPO untuk September 2023 naik 30 ringgit Malaysia per ton menjadi 3.690 ringgit Malaysia per ton, kontrak berjangka Oktober 2023 terkerek 25 ringgit Malaysia menjadi 3.729 ringgit Malaysia per ton, kontrak berjangka CPO November 2023 menguat 24 ringgit Malaysia menjadi 3.785 ringgit Malaysia per ton, kontrak berjangka Desember 2023 bertambah 16 ringgit Malaysia menjadi 3.830 ringgit Malaysia per ton.

Sedangkan kontrak berjangka CPO Januari 2024 meningkat 7 ringgit Malaysia menjadi 3.871 ringgit Malaysia per ton, kontrak Februari 2024 terkerek 3 ringgit Malaysia menjadi 3.910 ringgit Malaysia per ton.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, pergerakan harga CPO berada dalam kondisi bullish (menguat) menjelang rilis data ekspor CPO Malaysia periode pertengahan bulan September dan situasi pasar minyak kedelai.

“Harga CPO bergerak pada resistance terdekat di level 3.900 ringgit Malaysia per ton dan support di level 3.600 ringgit Malaysia per ton,” ungkapnya kepada investor Daily, Jumat (15/9/2023).

Yoga menjelaskan, dalam sepekan, harga CPO menguat sebesar 2,45% hingga penutupan pekan ketiga September. Secara bulanan hingga penutupan pekan ketiga, harga CPO bergerak melemah sebesar 5,84%. “Jika dilihat secara year to date (ytd) harga CPO mengalami penurunan sekitar 10,56%,” paparnya.