Harga Batu Bara Makin Membara karena Data Industri Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com– Harga batu bara menguat (rebound) pada Jumat (15/9/2023) setelah sempat jatuh pada Kamis (14/9/2023). Penguatan ditopang rilis data output industri Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan positif.

Harga batu bara Newcastle untuk kontrak berjangka September 2023 naik US$ 0,35 menjadi US$ 160,50 per ton, kontrak Oktober terkerek US$ 1,20 menjadi US$ 166,15 per ton, dan kontrak November meningkat US$ 1,05 menjadi US$ 169,10 per ton.

Sementara itu, harga batu bara Rotterdam untuk kontrak berjangka September 2023 menguat US$ 0,90 menjadi US$ 122,25, kontrak Oktober 2023 bertambah US$ 1,10 menjadi US$ 125,10 dan kontrak berjangka November 2023 naik US$ 0,05 menjadi US$ 124,75.

Research and Development ICDX Girta Yoga mengatakan, harga batu bara saat ini masih dalam tren bullish didorong data output industri Tiongkok yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selain itu, meningkatnya konsumsi listrik di negara-negara konsumen yang sebagian besar mengalami pemanasan global juga turut mendukung pergerakan harga batu bara.

“Harga batu bara bergerak pada resistance terdekat di harga US$ 170 per ton dan support di harga US$ 150 per ton,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, Jumat (15/9/2023).

Tidak hanya itu, lanjutnya, kenaikan harga batu bara juga ditopang harga gas yang dalam tren bullish. Salah satu pemicunya adalah laporan mingguan terbaru Energy International Association (EIA) yang menunjukkan bahwa rata-rata pasokan gas alam turun sebesar 0,5% untuk pekan yang berakhir 13 September.

"Selain itu, kilang ekspor LNG Cove Point di Maryland dijadwalkan menjalani pemeliharaan terencana pada 21-29 September mendatang," tutupnya.

Yoga mengatakan, dalam sepekan ini, harga batu bara mengalami peningkatan sebesar 1,58%. Sedangkan hingga penutupan pekan ketiga September, harga batu bara menguat hampir 3%. “Apabila dilihat secara year to date (ytd), harga batu bara mengalami pelemahan sekitar 59,17%,” tambah Yoga.