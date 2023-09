FIFGROUP, FINATRA Hadir di Semesta Berpesta Solo Untuk Pendanaan Usaha Mikro

Solo, Beritasatu.com - Setelah Tangerang, Bekasi, Bandung, Bogor, Medan, Yogyakarta, Karawang, Palembang hingga Malang, konser musik Semesta Berpesta kali ini hadir di Kota Solo pada 16-17 September 2023. Pada hari pertama sejumlah musisi kenamaan akan turut memeriahkan festival musik yang digelar di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta ini, di antaranya artis lokal Jungkat-Jungkit, Diskopantera, King Nassar dan Tiara Andini.

Tampil sebagai pembuka, Jungkat-Jungkit yang dimotori vokalis duo folk-pop Safina Nadisa sebagai vokalis-gitaris, dan Said Abdullah sebagai gitaris. Meski baru berusia tiga tahun, kedua personel Jungkat-Jungkit ini tergolong kaya pengalaman dalam kancah musik Kota Bengawan. Tampil membawakan beberapa lagu diantaranya Jungkat-Jungkit, Rain and Memories,Lengkung pelangi, There is you in the rain, Home Sweet Home, Kuku dan diakhiri lagu Grow.

Disisi lain, salah satu booth yang cukup diminati pengunjung Semesta Berpesta adalah FIFGROUP. Lembaga ini, merupakan solusi untuk semua kebutuhan pembiayaan Anda melalui 5 layanan pembiayaan, yakni FIFASTRA, SPEKTRA, DANASTRA, FINATRA, AMITRA. Pembiayaan ini mulai dari motor Honda, elektronik, gadget, perabot rumah tangga, fasilitas dana multiguna, modal usaha mikro, hingga berangkat haji, umroh, beli emas dan produk lainnya. Semua bisa kamu dapatkan bersama FIFGROUP.

Sementara itu FINATRA merupakan salah satu brand service FIFGROUP yang fokus pada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan pada para pelaku mikro UMKM dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya.

“Kami membidik usaha mikro UMKM yang ingin berkembang menuju digitalisasi yang naik kelas. Dan dengan persyaratan yang ringan, pengusaha UMKM dapat dengan mudah mengajukan pendanaan kepada FINATRA,” ujar Shaleh Prihantoro selaku Section Head FINATRA FIFGROUP cabang Solo.

Menurut Shaleh, sampai saat ini FINATRA termasuk salah satu produk yang banyak diminati oleh kalangan UMKM yang banyak didominasi anak-anak muda.

“Selain pendanaan, kami juga memetakan usaha sampai tingkat kecamatan. Kami melakukan pembinaan, usaha seperti kuliner, kerajinan, batik, kopi atau apa yang bisa dikerjakan para UMKM,” tambahnya.

Pendanaan yang dilakukan FINATRA dimulai dari plafon Rp 23 juta hingga Rp 500 juta dan dari situ mendapatkan potongan harga untuk setiap kali angsuran senilai Rp 200 ribu. Lalu syaratnya apa saja untuk mendapatkan pendanaan untuk pengembangan usaha tersebut diantaranya ;

1. Memiliki usaha produktif

2. Jaminan sertifikat property, BPKB mobil dan BPKB motor

Pada hari kedua, Semesta Berpesta menghadirkan sejumlah musisi kenamaan lainnya di antaranya Topik Sudirman, Salma Salsabil, Nella Kharisma dan Yura.

Semesta Berpesta akan hadir di kota selanjutnya yakni Surabaya dimana sederet musisi tanah air akan dipastikan hadir, mulai dari Ziva Magnolya, Vierratale, J-Rocks, Yovie & Nuno, Rastamaniez, Guyon Waton, Okaay dan Pertelon Koplo.

Untuk bisa menyaksikan event ini, tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com.