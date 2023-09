Lihat Konser Semesta Berpesta Sambil Test Drive Daihatsu Terios Type X ADS

Solo, Beritasatu.com - Ada yang menarik dari Konser Musik Semesta Berpesta di Solo tepatnya di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta, 16-17 September 2023, yakni penonton bisa sambil menjajal kehebatan produk Astra Daihatsu Terios type X ADS 2023, lewat test drive di lapangan depan panggung.

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan Daihatsu New Terios varian terbaru untuk type All New terrios X MC, X MC ADS, R MC, R MC ADS serta R MC Customs. Daihatsu New Terios hadir dengan model penyegaran yang signifikan, yakni pada sisi eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan.

Bagi pemilik mobil pemula, Terios X ADS memberikan pilihan varian yang tampilannya tidak polos. Buktinya di eksterior, Terios X ADS mendapatkan aksen chrome tambahan di bumper depan dan grill barunya.

Lalu di bagian belakang, Daihatsu memberikan list garnish, emblem ADS, dan aksen chrome di bumper.

Namun sebagai turunan varian X, Terios X ADS masih memiliki beberapa titik yang terlihat polos.

Pada sisi eksterior, Daihatsu New Terios hadir dengan desain baru yang lebih sporty, meliputi bumper, grill, smoke headlamp, dan illuminating lamp. Sementara dari sisi interior, Daihatsu New Terios menghadirkan suasana kabin baru yang elegan dan sporty dengan dominasi tema hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit membuatnya semakin terlihat.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, Daihatsu New Terios juga memberikan perlindungan lebih, dilengkapi dengan 6 SRS Airbag pada sisi bagian depan dan samping yang dapat melindungi seluruh penumpang dalam mobil pada varian tertingginya, yakni R Custom.

Daihatsu New Terios juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti around view monitor yang dapat menampilkan visibilitas 360” sudut kendaraan, sehingga memudahkan pengendara ketika bermanuver mundur, melewati jalan sempit, serta kondisi berkendara lainnya.

Hadir dengan 6 pilihan warna, Daihatsu New Terios tersedia dalam beberapa varian, mulai dari varian X, R, dan R Custom, dengan harga mulai Rp 260.850.000.

“Selama event Semesta Berpesta di Solo, kami memberikan promosi discount cashback senilai Rp 20 juta hingga Rp 23 juta untuk harga On The Road (OTR),” ujar M Saifudin H, sales Astra Daihatsu cabang Solo.

Semesta Berpesta pada hari pertama sejumlah musisi kenamaan akan turut memeriahkan festival musik yang digelar di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta ini, di antaranya artis lokal Jungkat-Jungkit, Diskopantera, King Nassar dan Tiara Andini.

Pada hari kedua, Semesta Berpesta menghadirkan sejumlah musisi kenamaan lainnya di antaranya Topik Sudirman, Salma Salsabil, Nella Kharisma dan Yura Yunita.

Semesta Berpesta akan hadir di kota selanjutnya yakni Surabaya dimana sederet musisi tanah air akan dipastikan hadir, mulai dari Ziva Magnolya, Vierratale, J-Rocks, Yovie & Nuno, Rastamaniez, Guyon Waton, Okaay dan Pertelon Koplo.

Untuk bisa menyaksikan event ini, tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com.