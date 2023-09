Investor Wait and See, Harga SUN Pekan Ini Akan Menguat

Jakarta, Beritasatu.com- Harga surat utang negara (SUN) pekan ini periode 18-22 September diperkirakan akan meningkat dengan imbal hasil turun ditopang kurs nilai tukar rupiah. Sementara investor masih wait and see di tengah rencana pertemuan bank sentral AS, the Fed dan Bank Indonesia (BI) pada pekan ini.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana mengatakan, pada pekan ini the Fed akan menggelar FOMC Meeting. Hal yang sama dilakukan BI dengan melakukan rapat dewan gubernur (RDG). Dengan asumsi suku bunga tidak berubah, makan akan meningkatkan harga SUN. “Nilai tukar rupiah yang stabil juga akan menjadi pemicu harga SUN naik,” jelasnya kepada Investor Daily, Minggu (17/9/2023).

Penguatan nilai tukar, lanjut Fikri, sejalan surplusnya neraca perdagangan Indonesia. Untuk diketahui, pada Juli 2023 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$ 1,31 miliar ditopang sektor nonmigas US$ 3,22 miliar. “Ini yang membuat rupiah kita terjaga,” ujar dia.

Dia memperkirakan imbal hasil SUN tenor 10 tahun berada di kisaran 6,4%-6,5% atau lebih rendah dari pekan lalu.

Sementara itu, pada Selasa (19/9/2023), pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2023. Sebanyak 7 seri akan masuk dalam lelang tersebut dengan target indikatif Rp 14 triliun dan maksimal Rp 21 triliun.