Moxa Hadir di Semesta Berpesta Solo Untuk Mendukung Kebutuhan Finansial

Solo, Beritasatu.com - Semesta Berpesta yang telah sukses digelar di beberapa kota tanah air, kini kembali hadir di kota Solo, tepatnya di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta, dari tanggal 16-17 September 2023. Deretan artis lokal dan ibukota turut memeriahkan festival musik yang digelar di Alun-Alun Selatan Keraton Surakarta ini, di antaranya artis lokal Jungkat-Jungkit, Diskopantera, King Nassar dan Tiara Andini.

Salah satu musisi dangdut yang cukup ditunggu penonton adalah King Nassar yang hadir membawakan 9 lagu. Lantunan lagu Gejolak Asmara, membuka konsernya yang diikuti oleh sorakan penonton Solo yang sudah menunggu beberapa jam sebelumnya. Disusul lagu lainnya diantaranya Seperti Mati Lampu, Kereta Malam, Sekuntum Mawar Merah, Kopi Dangdut, Kata Pujangga, Perahu Layar, Bojo Loro dan diakhiri dengan lagu Rekayasa Cinta.

Dengan kostum uniknya disertai gaya Nassar yang khas membuat penonton rela berdesak mengikuti irama serta bernyanyi bersama. Penyanyi lain yang melengkapi konser malam Semesta Berpesta Solo diantaranya Topik Sudirman, Salma Salsabil, Nella Kharisma serta diakhiri artis Yura Yunita.

Sementara itu Moxa by Astra Financial, merupakan partner financial yang selalu ada untuk mendukung semua kebutuhan finansial kamu, karena semua #BisalebihmudahdenganMoxa #DenganMoxasemuabisa!

Solusi digital terintegrasi bagi seluruh produk keuangan milik Grup Astra, Moxa, kembali meramaikan gelaran Semesta Berpesta yang kali ini menyambangi Kota Solo.

Untuk event Semesta Berpesta kali ini, Moxa bekerja sama dengan DANASTRA, sebuah merek usaha dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna seperti modal kerja, modal nikah, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, pembiayaan renovasi, liburan dan berbagai macam kebutuhan lainnya.

“Ada promo yang kita bawakan di Semesta Berpesta Karawang salah satunya DANASTRA, jadi kita bekerja sama dengan DANASTRA dimana ada cashback up to Rp 400.000 untuk pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB motor,” kata Alya Zhafira selaku Growth Partnership Moxa.

Cashback sebesar Rp 400.000 akan didapatkan customer berupa saldo Astrapay. Sementara untuk pencairan akan dilakukan setelah customer dinyatakan berhak mendapatkan program dari pihak FIFGROUP.

Selama Semesta Berpesta di Solo, aplikasi Moxa bekerjasama dengan bisnis unit astra lainnya seperti pembiayaan motor baru, kredit dan agunan motor sampai ke PPOB, bpjs, e samsat, tagihan listrik hingga PDAM.

Moxa juga berkolaborasi dengan FIFASTRA, yakni merek dari FIFGROUP yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor baru dan sepeda motor bekas berkualitas. Untuk kredit motor di FIFASTRA menggunakan aplikasi Moxa, kamu bisa mendapatkan potongan tenor 4 bulan dan juga cashback up to Rp 150.000.

Sementara aktivasi di booth Moxa, bagi pengunjung Moxa yang sudah melakukan registrasi kemudian bisa menjajal beberapa permainan sekaligus seperti kempong, tarik pelan-pelan, lempar kaleng, tendang bola dan lempar panah/dart.

“Ini tantangan buat yang ingin bermain games. Dan bagi pemenang akan mendapat hadiah seperti tumbler, kaos dan kipas tas cantik,” imbuh Alya.

Semesta Berpesta akan hadir di kota selanjutnya yakni Surabaya dimana sederet musisi tanah air akan dipastikan hadir, mulai dari Ziva Magnolya, Vierratale, J-Rocks, Yovie & Nuno, Rastamaniez, Guyon Waton, Okaay dan Pertelon Koplo.

Untuk bisa menyaksikan event ini, tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com.