Dikritik Jokowi, Asmindo Akan Jalin Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Industri Mebel

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) menjalin kolaborasi lintas sektor dengan sejumlah pihak untuk memperkuat industri mebel. Ketua Asmindo, Dedy Rochimat mengungkapkan, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting untuk merespons kritikan Presiden Joko Widodo tentang kinerja industri mebel nasional yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga.

“Indonesia tidak kekurangan bahan baku untuk industri mebel, sebab sumber daya alam berupa hutan produktif ada sekitar 70 juta hektare. Lalu kenapa kita tertinggal dari Malaysia dan Vietnam? Karena itu, industri mebel harus melakukan kolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa meningkatkan kinerja,” kata Dedy dalam acara nota kesepahaman UKM Merdeka antara Asmindo dengan 8 institusi di ICE BSD, Banten, Minggu (17/9/2023).

Menurut Dedy, Asmindo akan memanfaatkan pasar Asia Tenggara yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 660 juta jiwa. Menurut dia, Asmindo akan menjalin kerja sama dengan asosiasi furniturdi sana untuk memperbanyak penjualan produk mebel Indonesia.

Industri furnitur nasional turut mengalami dampak melemahnya pasar global akibat situasi geopolitik yang terjadi karena perang Rusia dan Ukraina. Inflasi yang disebabkan oleh kondisi resesi menyebabkan turunnya daya beli konsumen di negara-negara importir yang terdampak perang tersebut, terutama negara-negara kawasan Eropa dan Amerika Serikat.

Tahun lalu, pasar furnitur dunia mencatat pendapatan sebesar 695 miliar dolar AS secara global dan diprediksi dapat meningkat hingga 766 miliar dollar AS pada akhir 2023. Indonesia baru mencatatkan pendapatan sebesar 2,8 miliar dolar AS yang berada pada peringkat 17 secara global dan peringkat empat regional Asia di bawah Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia.

Dedy menjelaskan, nota kesepahaman UKM Merdeka antara Asmindo dengan delapan institusi antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Universitas Tarumanegara dan PT Katadata Indonesia sebagai upaya untuk membantu UKM di sektor mebel untuk bisa naik kelas.

“Saat ini, 98 persen pengusaha mebel adalah UKM, hanya 2 persen saja yang masuk skala besar. Karena itu, kami perlu bantuan dari banyak pihak seperti dari praktisi, akademisi dan juga media untuk bisa membuat UKM di industri mebel ini bisa naik kelas. Seperti wejangan yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka pameran IFFINA 2023, UKM mebel harus bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dan juga meningkatkan jumlah ekspor secara signifikan,” jelas Dedy.