Semesta Berpesta Solo, Kesempatan Buka Rekening BRI dan Registrasi BRImo

Solo, Beritasatu.com - Konser musik Semesta Berpesta di Solo yang diselenggarakan di Alun-Alun Selatan, Keraton Surakarta pada hari kedua (17/9) sore, juga dimeriahkan berbagai aktivasi booth BRImo.

Dua orang host memberikan beberapa pertanyaan seputar pengetahuan tentang BRImo, dan para pengunjung pun berebut untuk menjawab. Bagi peserta yang sukses menjawab dengan benar, langsung mendapat voucher belanja senilai Rp 50.000 hingga Rp 100.000.

Selain itu berbagai merchandise yang ditawarkan oleh BRI melalui acara ‘Semesta Berpesta’, dan diantara spesial diskon bisa kamu dapatkan.

Untuk kamu yang ingin mendapatkan harga khusus, langsung aja buka rekening BRI dan registrasi BRImo untuk menikmati berbagai reward menarik.

Beberapa syarat dan ketentuan program BRI di Semesta Berpesta 2023 diantaranya :

1. Akusisi buka Tabungan BRI BritAma

– lisensi untuk calon nasabah yang membuka rekening BRI di booth BRI dan aktivasi BRImo

– Pembukaan rekening Tabungan BRI BritAma dengan setoran awal minimal Rp 100Rb (BritAma) dan saldo dihold selama 1 bulan

– Kuota hadiah sebanyak 25/Rekening/hari

2. Top Up saldo Tabungan BRI BritAma minimal Rp.1Jt berpeluang memenangkan hadiah melalui lucky dip.

– berhak untuk 25 nasabah baru dan Existing pertama / hari yang men-TOP Up dana minimal Rp 1 Juta di booth.

– Hadiah lucky dip adalah berupa BRIZZI up to Rp.500Rb, Logam Mulia 0,5 gram dan puluhan merchandise menarik lainnya

3. Potongan diskon pembelian tiket presale atau Reguler

– Potongan pembelian tiket presale hingga 30% dari harga tiket berlaku untuk transaksi menggunakan Kartu Debit dan Kredit BRI secara online (tiket.com, gowers.com)

– Potongan pembelian tiket regular sebesar 30% di lokasi menggunakan Kartu Debit dan Kredit BRI serta QRIS Menggunakan BRImo di EDC/QRIS BRI

– Kuota adalah 1000 tiket presale dan 1000 tiket reguler setiap lokasi acara Semesta Berpesta.

Keunikan Topik Sudirman

Ada yang menarik di Semesta Berpesta yakni dengan kehadiran penyanyi bertubuh gempal Topik Sudirman yang membuka acara dengan songlist pembuka Rasa Ini.

Topik Sudirman yang memiliki nama asli Taufik Cahya Sudirman adalah penyanyi lokal asal Solo Jawa Tengah. Kelebihan penyanyi adalah nuansa dialog dengan penggemar Solo dan sekitar yang terlihat akrab dan penuh dengan joke-joke lokal yang kental dan akrab.

Lagu Cah Ayu misalnya, Topik Sudirman berusaha berkomunikasi dan memberi tips kepada penonton laki-laki jomblo tentang bagaimana cara mendekati wanita. Atau lagu Gusti Mboten Sare yang bertutur tentang kesedihan yang akut, namun disampaikan secara jenaka sehingga penonton justru terhibur dengan dialog puitis gaya Topik Sudirman.

Semesta Berpesta pada hari kedua, setelah penampilan Topik Sudirman juga dimeriahkan artis Nella Kharisma yang membawakan beberapa lagu yang pernah hits akhir tahun 90-an seperti Pamer Bojo, Kau tercipta, Sanes, Ikan dalam Kolam, Rungkad, Nemen serta diakhiri lagu Jaran Goyang.

Selanjutnya artis muda yang sedang naik daun Salma Salsabil tampil tak kalah menariknya dan diakhir pertunjukan artis Yura membawakan lagu-lagu terbaiknya.

Semesta Berpesta akan hadir di kota selanjutnya yakni Surabaya dimana sederet musisi tanah air akan dipastikan hadir, mulai dari Ziva Magnolia, Vierratale, J-Rocks, Yofie & Numo, Rastamaniez, Guyon Waton, Okaay dan Pertelon Koplo.

BRI Gelar BRImo FSTVL Berhadiah Mobil Listrik

Sementara itu sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, sejak 1 Agustus hingga 31 Desember mendatang, BRI menggelar BRImo FSTVL secara serentak di seluruh Indonesia.

Ajang ini menghadirkan berbagai macam hadiah, mulai dari cashback transaksi di Merchant BRI pakai QRIS di BRImo di Merchant BRI serta BRIpoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam voucer belanja serta kupon undian BRImo FSTVL. BRImo FSTVL juga menghadirkan hadiah utama berupa 5 unit Mini Cooper Electric dan 10 unit MG 4 EV Ignite.

Untuk meningkatkan peluang memenangkan hadiah menarik, nasabah hanya perlu memperbanyak transaksi pake BRImo, meningkatkan saldo tabungan dan giro, serta transaksi pembayaran menggunakan Kartu Debit maupun Kartu Kredit BRI. Setelah poin terkumpul, nasabah dapat melakukan penukaran BRIpoin di BRImo menjadi voucher belanja.

Download BRImo sekarang di Google Play, Appstore, Huawei Appgallery. BRImo mobile banking yang pas buatmu. #BRImo #SemuaPakeBRImo #SatuNusaSatuBRImo #BRImoFSTVL