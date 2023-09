Bitcoin Turun Lagi, Pasar Tunggu Suku Bunga the Fed

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami penurunan dalam 24 jam terakhir, dengan Bitcoin dan Ethereum merosot sementara Binance menguat. Para investor kripto saat ini mengambil sikap wait and see menjelang sejumlah peristiwa ekonomi penting yang dijadwalkan akan terjadi dalam sepekan ini.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Senin pagi (18/9/2023) pukul 06.28 WIB, kapitalisasi pasar kripto global turun sebesar 0,32% menjadi mencapai US$ 1,05 triliun dalam 24 jam. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC), mengalami pelemahan sebesar 0,21% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 26.484,37 per koin atau setara dengan Rp 406,98 juta (kurs Rp 15.367).

Tidak hanya Bitcoin, Ethereum (ETH) juga mengalami penurunan sebesar 0,93% dalam 24 jam, dengan harga ETH saat ini mencapai US$ 1.619,08 per koin. Sementara itu, Binance (BNB) mengalami penguatan sebesar 0,70% dalam sehari terakhir, dengan harga BNB kini berada di level US$ 216,28 per koin.

Menurut laporan dari Cryptonews, selama sepekan ini, para investor kripto mengambil sikap wait and see. Hal ini disebabkan oleh beberapa peristiwa ekonomi penting yang dijadwalkan akan berdampak signifikan pada harga Bitcoin, mengingat adanya korelasi antara mata uang kripto dengan faktor-faktor makroekonomi.

Pada hari Rabu (20/9/2023), semua mata akan tertuju pada The Fed yang akan merilis Fed Funds Rate, yang saat ini ditetapkan pada tingkat 5,50%. Pada hari yang sama, para pengamat pasar juga akan menantikan Proyeksi Ekonomi FOMC, Pernyataan FOMC, dan Konferensi Pers FOMC berikutnya yang dijadwalkan akan digelar pada pukul 18:30 waktu setempat.

Sikap dovish atau hawkish dari The Fed dapat berpotensi menyebabkan volatilitas signifikan di pasar tradisional, yang seringkali berdampak pada pasar kripto.

Keesokan harinya, yaitu pada Kamis (21/9/2023), akan dirilis data Klaim Pengangguran, dengan analis memperkirakan adanya sedikit peningkatan jumlah klaim menjadi 222 ribu, dibandingkan dengan sebelumnya yang sebesar 220.000.

Sementara pada penutup pekan ini, pada Jumat (22/9/2023), data PMI Manufaktur Awal dan PMI Jasa Awal akan dirilis, dengan perkiraan masing-masing sebesar 47,9 dan 50,8.

Indeks-indeks ini memberikan wawasan mengenai kesehatan ekonomi, dan jika angkanya mengejutkan dengan melampaui atau tidak mencapai ekspektasi, hal ini dapat berdampak tidak langsung pada harga Bitcoin dan sentimen pasar secara keseluruhan. Para pelaku pasar kripto akan tetap waspada terhadap perkembangan ini dalam minggu yang akan datang.