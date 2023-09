Wall Street Naik, Investor Menunggu Hasil Pertemuan the Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street ditutup naik tipis pada Senin (18/9/2023) karena investor menunggu pertemuan bank sental, AS Federal Reserve (the Fed) yang dijadwalkan pada pertengahan minggu ini.

S&P 500 naik tipis 0,07% menjadi 4,453.53, Nasdaq Composite bertambah 0,01% menjadi 13.710,24, dan Dow Jones

naik 6,06 poin, atau 0,02%, berakhir pada 34.624,30.

Pertemuan kebijakan 2 hari the Fed dimulai pada Selasa (19/9/2023). Para investor memproyeksi peluang bank sentral tidak menaikkan suku bunganya pada Rabu (20/9/2023) sebesar 99%, menurut alat FedWatch CME Group, yang mengukur harga di pasar berjangka Fed Fund.

Hal ini sejalan dengan pandangan ekonom Goldman Sachs yang pada akhir pekan lalu mengatakan bahwa kenaikan suku bunga the Fed pada November tidak akan terjadi.

“Semua orang tahu bahwa investor akan tetap menunggu pertemuan ini, tetapi apa the Fed mereka selanjutnya?” kata analis Homrich Berg, Stephanie Lang.

Saham Apple naik 1,7%. Goldman Sachs dan Morgan Stanley memberikan pandangan optimistis soal permintaan iPhone terbaru.

Sementara Ford turun lebih 2% seiring berlanjutnya pemogokan United Auto Workers. Hal sama terjadi pada saham produsen mobil lainnya, yakni Stellantis dan General Motors masing-masing turun lebih 1% karena berhadapan dengan serikat pekerja.

S&P 500 dan Nasdaq keduanya mengakhiri minggu perdagangan sebelumnya dengan penurunan. Sedangkan Dow Jones mengakhiri minggu lalu dengan kenaikan 0,1%.