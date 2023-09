Harga Minyak Naik Dekati US$ 95 karena Kekhawatiran Defisit Pasokan

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Senin (18/9/2023) mendekati US$ 95 per barel di awal sesi, karena ekspektasi defisit pasokan akibat pengurangan produksi Arab Saudi dan Rusia serta melemahnya produksi minyak serpih AS.

Patokan minyak global, minyak mentah berjangka Brent naik 64 sen menjadi US$ 94,57 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS naik US$ 1,24 menjadi US$ 92,02.

Arab Saudi dan Rusia bulan ini memperpanjang pengurangan pasokan gabungan sebesar 1,3 juta barel per hari (bpd) hingga akhir tahun 2023.

BACA JUGA Harga Minyak Naik 3 Minggu Beruntun karena Pasokan Terbatas

ADVERTISEMENT

Sementara Badan Informasi Energi AS dalam laporan bulanannya menyatakan produksi minyak AS dari wilayah penghasil serpih terbesar diperkirakan turun selama 3 bulan berturut-turut pada Oktober ke level terendah sejak Mei 2023,

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman pada awal pekan dengan mengatakan bahwa pasar energi internasional memerlukan regulasi lebih ringan untuk membatasi volatilitas. Pasar minyak dibayangi ketidakpastian permintaan Tiongkok, pertumbuhan Eropa, dan tindakan bank sentral untuk mengatasi inflasi.

Brent dan WTI telah naik selama 3 minggu berturut-turut dan menyentuh level tertinggi sejak November. Kedua acuan minyak berada di jalur kenaikan kuartalan terbesar sejak invasi Rusia ke Ukraina pada kuartal pertama tahun 2022.

Patokan Brent diperdagangkan di wilayah overbought (jenuh beli) dalam 7 hari berturut-turut, sementara WTI 5 hari beruntun.

"Sejumlah investor juga terlihat lakukan aksi ambil untung (jual)," kata Wakil Presiden Perdagangan di BOK Financial, Dennis Kissler.

Citi pada Senin (18/9/2023) menjadi bank terbaru yang memperkirakan bahwa harga Brent bisa melebihi US$ 100 per barel tahun ini. Chief Executive Chevron Citi Mike Wirth mengatakan dalam wawancara dengan Bloomberg News bahwa harga minyak akan melampaui US$ 100 per barel.

Pemangkasan produksi Arab Saudi dan Rusia dapat menyebabkan defisit 2 juta barel per hari pada kuartal keempat 2023.

Sementara Tiongkok merupakan risiko utama lambatnya pemulihan ekonomi pascapandemi, meskipun impor minyaknya tetap kuat.