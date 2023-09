Kemenkeu Proyeksi Ekspor Impor Melemah karena Melandainya Harga Komoditas

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi kinerja ekspor dan impor Indonesia diperkirakan sedikit melambat seiring melandainya harga komoditas dunia dan perlambatan ekonomi global. Untuk itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral sehingga Indonesia berpartisipasi dalam rantai pasok global.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan dampak penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global, terutama dari negara mitra dagang utama Indonesia, mulai dirasakan khususnya pada kinerja perdagangan Indonesia.

"Untuk itu, pemerintah akan mendorong keberlanjutan hilirisasi SDA (sumber daya alam), meningkatkan daya saing produk ekspor nasional, dan diversifikasi mitra dagang utama”, kata Febrio dikutip Investor Dialy, Senin (18/9/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) neraca perdagangan Agustus 2023 kembali mencatatkan surplus US$ 3,12 miliar. Secara kumulatif dari Januari-Agustus 2023, surplus neraca perdagangan mencapai US$ 24,34 miliar. Dengan demikian, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut.

“Neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus di bulan ini, di tengah risiko global yang masih tinggi karena penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi dunia. Artinya resiliensi Indonesia masih terjaga dengan baik, ini harus tetap kita pertahankan, bahkan ditingkatkan”, ungkap Febrio.

Nilai ekspor Agustus 2023 tercatat US$ 22 miliar, terkontraksi 21,21% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, terutama didorong penurunan semua sektor. Secara kumulatif, ekspor periode Januari-Agustus 2023 mencapai US$ 171,52 miliar. Sementara itu, impor Agustus 2023 tercatat US$ 18,88 miliar, terkontraksi 14,77% (yoy), terutama bersumber dari penurunan impor bahan baku/penolong dan barang modal. Sedangkan impor barang konsumsi masih tumbuh sebesar 15,47% (yoy). Secara kumulatif impor periode Januari-Agustus 2023 tercatat US$ 147,18 miliar.

Penurunan kinerja ekspor tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara, akibat melemahnya aktivitas ekonomi dunia. Ekspor Tiongkok dan India terkontraksi selama Januari-Agustus 2023. Di ASEAN, ekspor Vietnam mengalami kontraksi dalam periode yang sama. Sementara Malaysia dan Thailand mengalami kontraksi pada periode Januari – Juli 2023. "Hal ini menunjukkan bahwa dampak perlambatan ekonomi global terjadi secara luas," imbuh dia