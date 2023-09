Awali Sesi, IHSG Menguat pada Perdagangan Selasa 19 September 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini Selasa (19/9/2023) dibuka menguat di tengah positifnya bursa saham Amerika Serikat (AS) Wall Street karena investor akumulasi saham.

Berdasarkan data bursa yang diolah Beritasatu.com, hingga pukul 09.09 WIB, IHSG menguat 10,7 poin (0,15%) menjadi 6.945.

BACA JUGA 318 Saham Terkoreksi, IHSG Berbalik Melemah di Akhir Sesi I

Adapun kumpulan saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun menjadi ke 497,6. Indeks LQ45 naik ke 957,0 dan Indeks syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) naik menjadi 566,2.

ADVERTISEMENT

Bursa AS Wall Street ditutup naik tipis pada Senin (18/9/2023) karena investor menunggu pertemuan bank sental, AS Federal Reserve (the Fed) yang dijadwalkan pada pertengahan minggu ini.

S&P 500 naik tipis 0,07% menjadi 4,453.53, Nasdaq Composite bertambah 0,01% menjadi 13.710,24, dan Dow Jones naik 6,06 poin, atau 0,02%, berakhir pada 34.624,30.

IHSG Senin (18/9/2023), ditutup melemah 46,7 poin (0,6%) ke level 6.936. Adapun total nilai transaksi di awal pekan ini sebesar Rp 10,5 triliun. Sebanyak 184 saham terpantau naik, 350 saham turun, dan 217 stagnan.

Pelemahan nyaris terjadi di semua sektor saham. Indeks saham sektor barang konsumsi non primer anjlok paling parah sebesar 2,3%. Diikuti, sektor transportasi dan logistik sebesar 2% serta sektor barang baku 1,7%. Hanya sektor energi yang satu-satunya menguat sebesar 0,1%.