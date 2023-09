Bursa Eropa Merosot di Tengah Pertemuan 2 Hari the Fed

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa merosot pada Selasa (19/9/2023) di tengah investor menantikan dimulainya pertemuan kebijakan moneter 2 hari bank sentral AS, Federal Reserve, the Fed pada 19-20 September waktu AS.

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup melemah 0,12% dengan sejumlah sektor tersebar di wilayah positif dan negatif. Saham sektor ritel mengalami pelemahan terbesar, turun 1,6%, sedangkan saham perbankan dan minyak dan gas sama-sama naik sekitar 1%.

Para investor mengantisipasi bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tetap tidak berubah ketika mengumumkan keputusan kebijakan terbaru pada Rabu (20/9/2023). Pengumuman tersebut akan menjadi pijakan sikap bank sentral terhadap inflasi.

Keputusan juga akan diambil bank sentral sejumlah negara di dunia pada minggu ini, yakni bank sentral di Inggris, Swiss, Turki, dan negara lain.

Sementara harga minyak terus naik 4 hari berturut-turut, mengaburkan gambaran inflasi global. Minyak mentah berjangka Brent kontrak November naik 1% menjadi US$ 95,38 per barel.

Inflasi Uni Eropa Agustus direvisi sedikit turun, dari 5,3% (tahun ke tahun) menjadi 5,2%, dengan inflasi bulanan sebesar 0,5%. Adapun inflasi tahunan Juli mencapai 5,3%.

Bank Sentral Eropa (European Bank Central/EBC) pekan lalu menaikkan suku bunga menuju 4% untuk mengendalikan inflasi sesuai target.