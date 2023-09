Dow Jones Terkikis 100 Poin Seiring Makin Dekatnya Keputusan Bunga the Fed

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones turun atau terkikis pada Selasa (19/9/2023) karena investor menunggu hasil pertemuan kebijakan Federal Reserve (the Fed) pada Rabu (20/9/2023).

Dow Jones kehilangan 106,57 poin atau 0,31% menjadi 34.517, S&P 500 turun 0,22% menjadi 4.443 dan Nasdaq anjlok 0,23% menjadi 13.678.

Saham Disney turun lebih 3% setelah mengumumkan rencana menggandakan investasinya dalam bisnis kapal pesiar dan taman. Deere, sebagai barometer aktivitas ekonomi di masa depan, turun hampir 3% setelah bank investasi Evercore ISI menurunkan peringkat sahamnya karena kekhawatiran produksi pertanian. Adapun saham pengiriman bahan makanan, Instacart naik lebih 12%.

Pertemuan 2 hari bank sentral AS dimulai pada Selasa. The Fed kemungkinan tidak akan menaikkan suku bunga ketika mengumumkan keputusannya pada Rabu. Para trader memperkirakan kemungkinan bank sentral tidak menaikkan suku bunga, sebesar 99%, menurut alat FedWatch dari CME Group.

The Fed juga akan memberikan proyeksi ekonomi ke depan pada Rabu. Investor akan mencermati komentar seputar inflasi dan kebijakan moneter.

“Sekarang kita menunggu pertemuan The Fed, pasar terkoreksi dan menunggu apa yang akan mereka katakan sebagai isyarat selanjutnya,” kata Manajer Portofolio di Commonwealth Financial Network, Chris Fasciano.

Sementara saham produsen otomotif Stellantis naik lebih 2%, Ford naik 1%, dan General Motors menguat 1%.