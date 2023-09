Terkena Profit Taking, Harga Minyak Turun Setelah Capai Level Tertinggi 10 Bulan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Selasa (19/9/2023) karena aksi profit taking (ambil untung) investor setelah 3 hari beruntun naik ke level tertinggi dalam 10 bulan menyusul pengurangan produksi minyak Arab Saudi dan Rusia.

Patokan global, minyak mentah berjangka Brent turun 9 sen menjadi US$ 94,34 per barel. Sebelumnya, harga minyak Brent mencapai puncak US$ 95,96 per barel, tertinggi sejak November 2022. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) acuan AS turun 28 sen menjadi US$ 91,20 setelah sebelumnya mencapai US$ 93,74 per barel, tertinggi sejak November.

Setelah Brent mencapai US$ 95 per barel pada Selasa, bank investasi UBS mengatakan bahwa pihaknya mulai melakukan aksi ambil untung. Namun, para analis memperkirakan minyak Brent akan diperdagangkan pada kisaran US$ 90-100 per barel dalam beberapa bulan mendatang, dengan target akhir tahun US$ 95 per barel.

Menambah kekhawatiran pasokan, anggota OPEC+ Arab Saudi dan Rusia pada bulan ini memperpanjang pengurangan pasokan sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir tahun.

Pemerintah Rusia sedang mempertimbangkan mengenakan bea ekspor pada semua jenis produk minyak sebesar US$ 250 per metrik ton, jauh lebih tinggi dari biaya saat ini mulai 1 Oktober hingga Juni 2024 untuk mengatasi kekurangan bahan bakar.

Sementara produksi minyak AS dari wilayah penghasil serpih terbesar mencatat penurunan menjadi 9,393 juta barel per hari (bph) pada bulan Oktober, terendah sejak Mei 2023, menurut Administrasi Informasi Energi AS. Ini akan menjadi penurunan bulanan ketiga berturut-turut.

Pelaku pasar menunggu data persediaan minyak AS, yang diperkirakan turun 2,7 juta barel pada pekan lalu, menurut analis yang disurvei Reuters.

Data industri dari American Petroleum Institute dirilis pada Selasa sore, diikuti data pemerintah AS pada Rabu (20/9/2023).

Faktor lain yang membebani pasar, yakni CEO Saudi Aramco Amin Nasser menurunkan perkiraan permintaan global perusahaan menjadi 110 juta barel per hari pada 2030 dari perkiraan sebelumnya 125 juta barel per hari.

Sementara bank sentral AS, Inggris, Jepang, Swedia, Swiss, dan Norwegia pekan ini akan merilis keputusan suku bunga.