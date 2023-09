Entitas Erajaya Raih Kredit Jumbo Rp 7,6 Triliun dari Bank Mandiri

Jakarta, Beritasatu.com - Entitas usaha PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), yakni PT Erafone Artha Retailindo (EAR), PT Data Citra Mandiri (DCM), dan PT Teletama Artha Mandiri (TAM) menandatangani perjanjian fasilitas kredit senilai Rp 3 triliun dan US$ 300 juta atau setara Rp 4,6 triliun dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Sekretaris Perusahaan Amelia Allen menjelaskan, pinjaman sebanyak Rp 3 triliun digunakan sebagai modal kerja. Sementara US$ 150 juta sebagai fasilitas standby letter of credit (SBLC) dan US$ 150 juta sebagai fasilitas treasury. “Fasilitas kredit ini bertenor 1 tahun,” jelas dia berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Investor Daily, Selasa (19/9/23).

Ia mengatakan pinjaman ini tidak berdampak langsung pada kinerja perseroan dan keberlangsungan usaha. Namun hal ini akan menambah kewajiban keuangan anak usaha. "Fasilitas kredit ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja anak usaha ERAA," tuturnya.

Sebagai informasi, PT Erafone Artha Retailindo (EAR) merupakan perusahaan dengan kepemilikan langsung ERAA dengan kepemilikan 99,82%. Dalam aksi ini, EAR berlaku sebagai borrower. Kemudian, PT Data Citra Mandiri (DCM) merupakan perusahaan dengan kepemilikan tidak langsung oleh ERAA melalui EAR dengan kepemilikan 99,99%. Dalam perjanjian kredit ini, DCM sebagai borrower.

Lebih lanjut, PT Teletama Artha Mandiri (TAM) merupakan perusahaan terkendali dengan kepemilikan tidak langsung ERAA melalui EAR dengan kepemilikan 99,99%. Dalam perjanjian ini, TAM berlaku sebagai borrower. Sedangkan ERAA sebagai induk usaha berlaku sebagai co-borrower.

Erajaya Swasembada pada tahun ini bakal membuka 500 gerai baru. Untuk itu, perseroan menyiapkan belanja modal lebih dari Rp 700 miliar.