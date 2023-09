Harga Bitcoin Berpotensi Naik ke US$ 28.300, Ini Syaratnya

Jakarta, Beritasatu.com - Harga aset kripto Bitcoin (BTC) berpotensi naik kembali ke kisaran US$ 28.300 jika pekan ini bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (the Fed) kembali menahan suku bunga acuannya di kisaran 5,25-5,5%. CME FedWatch Tool menunjukkan, peluang bank sentral mempertahankan suku bunga acuan mencapai 98%.

Berdasarkan data Coinmarketcap, Rabu (20/9/2023) pagi, kapitalisasi pasar aset kripto meningkat 0,98% menjadi US$ 1,08 triliun. Kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin menguat 1,72% mencapai US$ 27.209,45 per koin atau setara Rp 418,81 juta.

Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha menyebutkan, pekan ini pelaku pasar akan mencermati keputusan the Fed yang akan mengumumkan tingkat suku bunga acuannya atau fed funds rate (FFR) pada Rabu (20/9/2023) di samping proyeksi ekonomi.

“Hasil pertemuan the Fed kali ini akan berdampak secara langsung dan berpotensi menyebabkan volatilitas pada harga aset kripto," kata Panji dikutip Investor Daily.

Sementara jika melihat pada Juni 2023, the Fed juga sempat menahan suku bunga di kisaran 5%-5,25% dan berhasil mendorong bitcoin naik mencapai US$ 31.400 pada Juni lalu.

Dia menyimpulkan tidak menutup kemungkinan, jika pekan ini the Fed kembali menahan suku bunga acuannya, akan berdampak positif ke harga aset kripto.

Dalam jangka pendek, jika BTC mampu bertahan di atas support moving average (MA-20) di kisaran US$ 26.100, maka BTC masih berpotensi menguji resistance US$ 26.800. “Jika berhasil breakout, akan kembali menguji ke MA-50 terlebih dahulu di kisaran US$ 27.200, sebelum menguat lebih tinggi ke area MA-100 di kisaran US$ 28.300,” sambung Panji.