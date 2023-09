Asumsi Harga Minyak di RAPBN 2024 Naik, Subsidi BBM Membengkak

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sudah mengubah asumsi makro Indonesian crude price (ICP) atau harga minyak Indonesia dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dari US$ 80 naik menjadi US$ 82 di tengah gejolak perekonomian global. Fluktuasi harga minyak akan memengaruhi belanja pemerintah terkait subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

“Geopolitik dan disrupsi rantai pasok memengaruhi harga minyak dunia yang telah bergerak sekarang di atas U$ 95 per barel saat kita baru saja memutuskan asuminya dinaikkan dari US$ 80 ke US$ 82 per barel,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di gedung DPR, Jakarta, dikutip Investor Daily, Selasa (19/9/2023).

Perubahan juga terjadi pada asumsi lifting minyak dari 625.000 ke 635.000 liter per hari. Dengan demikian, alokasi subsidi energi tahun 2024 disepakati sebesar Rp 189,1 triliun, lebih tinggi dari usulan RAPBN 2024. Alokasi subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun. Sementara subsidi listrik sebesar Rp 75,8 triliun. “Ada kenaikan subsidi dan kompensasi, kita akan melihat mekanisme untuk BUMN yang melaksanakan subsidi dan kompensasi ini, bagaimana menjaga volume dan mengontrol akuntabilitasnya,” tutur Menkeu.

Dia mengatakan beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi harga minyak adalah jumlah produksi Arab Saudi dan Rusia. “Dari sisi permintaan minyak tergantung bagaimana kondisi kesehatan kondisi dunia, perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok yang kemudian akan menentukan skala dari harga tersebut,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melihat berbagai pos APBN yang bergerak dinamis . Pemerintah berupaya mengelola ketidakpastian tanpa menggerus kredibilitas APBN.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Anggaran DPR Nurul Arifin mengatakan arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2024 adalah melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan minyak tanah, roadmap registrasi konsumen pengguna BBM, dan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat.