Produsen Gas Industri SBMA Raih 12 Kontrak Baru

Jakarta, Beritasatu.com- PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk (SBMA) telah meraih 12 kontrak baru hingga September 2023. Terbaru, produsen gas industri yang memproduksi acetylene, oksigen, dan nitrogen ini meraih kontrak pembelian liquid oxygen dengan PT Ono Kreasi Gasindo. Untuk kontrak baru di kuartal IV 2023, SBMA sudah memiliki roadmaps yang jelas.

“Untuk Balikpapan masih on progress tender di PT Elnusa Tbk (ELSA) untuk pengadaan liquid nitrogen, on progress juga dengan Kutai Refinery Nusantara untuk permintaan kebutuhan Lin. Begitu juga dengan liquid nitrogen untuk kebutuhan PT Gemilang Utama Nusantara masih on process di Muara Wahau,” kata Sekretaris Perusahaan Surya Biru Murni Acetylene Indrawijaya Rangkuti dikutip Investor Daily, Rabu (20/9/2023).

Indrawijaya mengatakan perseroan optimistis menatap prospek bisnis menjelang akhir tahun 2023, meski di tengah tahun politik. Hal ini akan dijalankan dengan komitmen pada inovasi, ketahanan, dan kemampuan beradaptasi sehingga menempatkan perseroan berkembang dalam lingkungan yang dinamis.

SBMA telah memproduksi ASP KDON 550/700 (ASP lama) sebanyak 302.617 m3 untuk periode Januari-Mei 2023.

Sementara periode Juni-Agustus 2023 dengan menggunakan ASP baru, perseroan mampu memproduksi ASP KDO 1500 Y sebanyak 1,222 juta m3. Selanjutnya ada produksi filling station sebanyak 1,099 juta m3 dan produk acetylene plant sebanyak 487 ton per Agustus 2023.

PT Surya Biru Murni Acetylene membukukan penurunan laba hingga 69,58% di kuartal I 2023 meskipun pendapatan usaha meningkat. Berdasarkan laporan keuangan, SBMA membukukan pendapatan usaha meningkat 7,67% menjadi Rp 26,50 miliar dibandingkan pendapatan periode tahun sebelumnya Rp 24,61 miliar.

Penjualan gas jenis acetylene memberikan kontribusi terbesar pendapatan SBMA yaitu sebesar Rp 7,98 miliar, disusul oleh gas argon Rp 5,37 miliar, oksigen Rp 4,82 miliar, karbon dioksida sebesar Rp 2,05 miliar, nitrogen sebesar Rp 1,17 miliar dan gas lainnya sebesar Rp 5,08 miliar. Lain-lain merupakan tabung, helium, inergen, gas LPG dan standar mixture gas.