DPR Resmi Sahkan UU APBN 2024, Ini Asumsi Makro Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – DPR mengesahkan Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Dalam proses penyusunan UU APBN 2024, sebanyak delapan fraksi menyetujui, sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui UU APBN 2024 dengan catatan (minderheidsnota).

“Sidang dewan yang kami hormati selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah Rancangan Undang Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undangundang?” kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota DPR. Setelah itu Puan mengetok palu untuk menyetujui UU APBN 2024.

Puan mengatakan dari hasil penyusunan UU APBN 2024 di Badan Anggaran DPR dan seluruh Komisi XI DPR, ada delapan fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

“Sedangkan fraksi PKS menyetujui dengan catatan (minderheidsnota) atas RUU tentang APBN 2024 untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU,” kata Puan.

Berikut asumsi makro dalam APBN 2024:

• Pertumbuhan ekonomi 5,2%. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target pada APBN 2023 yakni 5,3%

• Laju inflasi 2,8%. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang target 2023 sebesar 3,6%

• Nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar AS. Target tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2023 sebesar Rp 14.800

• Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7%

• Harga minyak mentah Indonesia/ICP US$ 82 per barel. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding Nota Keuangan sebesar US$ 80 per barel

• Lifting minyak bumi 635.000 barel per hari. Target ini naik dari Nota Keuangan 2024 sebesar 625.000 barel per hari.

• Lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Sasaran dan indikator pembangunan 2024:

• Tingkat kemiskinan 6,5-7,5%

• Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7%

• Tingkat kemiskinan ekstrem 0-1%

• Rasio gini 0,374-0,377

• Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02

• Nilai tukar petani 105-108

• Nilai tukar nelayan 107-110