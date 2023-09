Puan: Rapat Paripurna IKN Setelah Mekanisme Rapim dan Bamus

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang (TS) 2023-2024 belum membahas Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat paripurna fokus pada satu pembahasan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang masuk dalam pembahasan tingkat II. Sementara pembahasan IKN baru saja selesai dan akan diagendakan dalam paripurna selanjutnya.

BACA JUGA Menkeu Sri Mulyani Sebut Serapan Anggaran IKN Baru Rp 6,4 Triliun

“Rapat paripurna hari ini fokus pada satu agenda pengesahan RAPBN 2024, kami tidak membawa agenda-agenda lain, nanti pada paripurna selanjutnya yang tentu setelah melalui mekanisme rapim (rapat pimpinan) dan bamus (badan musyawarah) untuk membahas hal-hal terkait,” ujar Puan Maharani saat konferensi pers seusai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Diketahui DPR dan pemerintah telah menyetujui APBN 2024 dengan menetapkan indikator ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, harga minyak mentah US$ 82 per barel, lifting minyak bumi 635.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.033.000 setara minyak per hari.

ADVERTISEMENT

Sementara pendapatan negara ditargetkan naik 0,8% dari Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp 2.802,29 triliun. Sementara belanja negara dianggarkan senilai Rp 3.325,1 triliun.

BACA JUGA Menteri PAN dan RB Sebut 16.000 ASN Pindah ke IKN pada Agustus 2024

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi pertumbuhan perekonomian Indonesia konsisten terjaga di atas 5% selama tujuh kuartal.

“Prestasi yang tetap terjaga baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi relatif rendah, serta berbagai perbaikan pembangunan," pungkas Menkeu Sri Mulyani.