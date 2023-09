Pacu Transaksi Wholesale Banking, Bank Mandiri Perluas Layanan Kopra by Mandiri

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam menghadapi perkembangan perilaku masyarakat dan pelaku usaha ke arah digital, Bank Mandiri semakin aktif berinovasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah. Sebagai salah satu bank dengan pangsa pasar segmen wholesale terbesar di Indonesia, Bank Mandiri pun terus mengoptimalkan platform Kopra by Mandiri sebagai andalan dalam menghadirkan solusi nasabah.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Eka Fitria, mengatakan bahwa dengan kehadiran Kopra by Mandiri, pihaknya menghadirkan layanan perbankan digital terpadu bagi nasabah wholesale. Hal ini juga mendorong percepatan arus transaksi bisnis nasabah yang utamanya merupakan pelaku usaha atau korporasi.

Terbukti, sampai dengan akhir kuartal II 2023, Kopra by Mandiri telah berhasil mengelola transaksi senilai Rp 9.262 triliun atau tumbuh 8,6% secara year on year (yoy). Lebih dari itu, dalam kurun waktu satu tahun terakhir pertumbuhan pengguna Kopra by Mandiri juga meningkat 123,2% yoy menjadi 123 ribu lebih pengguna.

“Dorongan transformasi digitalisasi yang kuat dari perusahaan-perusahaan juga telah mendorong lebih banyak permintaan nasabah akan layanan keuangan digital yang terintegrasi. Melalui Kopra by Mandiri, nasabah wholesale kini dapat mengelola informasi transaksi dan laporan secara terpadu, cepat, aman, serta nyaman di dalam satu platform,” ujar Eka di Jakarta, Kamis (21/9).

Saat ini lanjut Eka, Kopra by Mandiri telah memberikan solusi komprehensif terhadap seluruh aspek ekosistem bisnis nasabah wholesale yang mencakup Trade, Payment, Collection, Liquidity, dan Value Chain Financing. Adapun, super platform milik bank bersandi bursa BMRI ini menawarkan tiga varian solusi yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host, dan Kopra Partnership.

Kopra Portal adalah solusi Kopra by Mandiri berbasis web dan aplikasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah dalam mengakses kebutuhan transaksi perbankan mulai dari Cash Management, Trade Financing, Supply Chain Management dan berbagai macam layanan lainnya melalui satu aplikasi. Untuk lebih memudahkan nasabah pengguna Kopra by Mandiri, Bank Mandiri pun sudah merilis Kopra Mobile App di akhir tahun 2022.

Dilengkapi dengan berbagai fitur untuk nasabah, Kopra Mobile App menghadirkan layanan seperti dashboard keuangan konsolidasi, persetujuan transaksi Cash Management yang dipadukan dengan perangkat autentikasi melalui Mandiri Mobile Token dan pemeriksaan keabsahan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

“Aplikasi ini memungkinkan pengguna Kopra untuk dapat menikmati kemudahan akses dan pengalaman seamless dalam menjalankan bisnisnya kapan saja dan di mana saja dalam satu genggaman, sehingga bisa selalu produktif saat bepergian,” imbuhnya.

Adapun hingga Juni 2023, Kopra Mobile App telah diunduh sebanyak 23.048 dan terus bertumbuh. Lewat serangkaian inovasi ini, Bank Mandiri berhasil mendulang penghargaan di ajang Global Transaction Banking Innovation Awards 2023 sebagai Best Corporate Mobile App.

“Apresiasi ini merupakan kebanggaan bagi kami dan menjadi wujud pencapaian Bank Mandiri dalam mengelola dan mengembangkan layanan digital, serta menghadirkan solusi layanan finansial terbaik bagi nasabah,” ungkap Eka.

Tak berpuas diri, Bank Mandiri berkomitmen penuh untuk terus mengayuh pedal akselerasi transformasi digital dan terus menyempurnakan Kopra by Mandiri sesuai kebutuhan nasabah. Bank Mandiri senantiasa mengeksplorasi potensi adopsi new emerging technology guna memberikan nilai tambah berupa seamless process bagi nasabah