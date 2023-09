Minim Pengawasan, Produk Impor Ilegal Banyak Dijual di Platform Online

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) mengungkapkan bahwa saat ini banyak produk impor yang dijual dengan harga yang sangat murah di lokapasar atau marketplace dan sosial commerce. Barang-barang tersebut diduga kuat bukan merupakan barang impor yang legal, melainkan barang impor ilegal.

Sonny Harsono, Ketua Asosiasi APLE menyampaikan, kurangnya pengawasan menjadi salah satu alasan utama mengapa produk impor ilegal dapat dengan mudah memasuki pasar domestik. Penjualan besar-besaran produk impor ilegal secara daring ini dapat merugikan produk-produk dalam negeri.

"Barang-barang yang dijual dengan harga sangat murah ini diimpor secara ilegal atau tidak sah. Selain itu, kami juga menemukan 13 produk yang sebenarnya dilarang untuk dijual secara cross border, tetapi justru ditemukan di platform lokapasar dengan harga yang jauh lebih rendah," ujar Sonny Harsono, dikutip Jumat (22/9/2023).

Sonny menjelaskan, banyak produk impor ilegal masuk melalui jalur laut dengan biaya pengiriman yang sangat rendah, sekitar US$ 500 per kontainer atau setara dengan US$ 0,001 per barang. Jika melalui jalur resmi, biaya pengiriman bisa mencapai US$ 6 hingga US$ 8 per kilogram.

Untuk mengatasi masalah ini, Sonny mengusulkan pendirian logistik hub di Pulau Batam (sisi barat) dan Sorong, Papua (sisi timur). Dengan adanya logistik hub ini, diharapkan pengawasan terhadap produk impor dapat menjadi lebih efektif.

Imam S, Ketua Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI), juga mengkhawatirkan munculnya produk impor ilegal yang dapat merugikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dia menyoroti pentingnya dokumen izin impor yang jelas untuk setiap produk impor.