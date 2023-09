Imbal Hasil Obligasi AS Meningkat, Harga Emas Berjangka Anjlok

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas berjangka mengalami penurunan pada akhir perdagangan Kamis (21/9/2023) atau Jumat (22/9/2023) pagi. Ini mengakhiri rangkaian kenaikan selama lima sesi berturut-turut.

Hal ini terjadi karena indeks dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat setelah Federal Reserve berjanji untuk menaikkan suku bunga hingga inflasi mencapai target tahunan sebesar 2,0%.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman bulan Desember di Divisi Comex New York Exchange turun sebesar US$ 27,50 atau 1,40%, menutup perdagangan pada level US$ 1.939,60 per ons. Sebelumnya, emas sempat mencapai level tertinggi sesi di US$ 1.952,20 dan terendah di US$ 1.933,10.

Pada hari Rabu (20/9/2023), harga emas berjangka mengalami kenaikan sebesar US$ 13,40 dolar AS atau 0,69%, mencapai level US$ 1.967,10. Sebelumnya, emas juga naik sebesar US$ 0,30 atau 0,02%pada hari Selasa (19/9/2023), dan mengalami penambahan sebesar US$ 7,20 atau 0,37% pada hari Senin (18/9/2023).

Penurunan harga emas terjadi sebagai respons terhadap kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 10-tahun yang mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, yaitu sebesar 4,495%. Hal ini mencerminkan adanya aksi jual tajam di pasar obligasi.

Sementara itu, indeks dolar mengalami kenaikan sebesar 0,10%, mencapai level tertinggi dalam enam bulan, yaitu 105,31. Kenaikan ini membatasi pembelian komoditas dalam mata uang dolar oleh pemegang mata uang lainnya.

Federal Reserve pada hari Rabu (20/9/2023) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga pada level yang sama, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan suku bunga dalam pertemuan bulan November.

Sinyal hawkish dari The Fed untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama telah memicu penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang pada akhirnya melemahkan harga emas.

Craig Erlam, seorang analis pasar senior di OANDA, menyatakan, kebijakan hawkish dari The Fed ternyata tidak begitu diminati oleh para pembeli emas, meskipun sebelumnya terdapat optimisme menjelang pengumuman tersebut.

"Harga emas sempat menguat hingga mencapai US$ 1.950 sebelum pengumuman, sejalan dengan level tertinggi pada awal bulan ini, namun kemudian mengalami penurunan sebelum penutupan perdagangan dan berakhir dalam zona merah," kata dia.

Selain itu, data ekonomi yang dirilis pada hari Kamis (21/9/2023) beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah klaim tunjangan pengangguran AS turun sebanyak 20.000 menjadi 201.000 dalam pekan yang berakhir pada 16 September, mencapai level terendah sejak akhir Januari.

Federal Reserve Philadelphia melaporkan bahwa indeks difusi untuk aktivitas saat ini mengalami penurunan menjadi negatif 13,5 pada bulan September dari positif 12,0 pada bulan Agustus. Para ekonom memperkirakan bahwa indeks ini akan mengalami penurunan menjadi negatif 0,7.

National Association of Realtors (NAR) melaporkan bahwa penjualan rumah yang sudah ada di AS mengalami penurunan sebesar 0,7% pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli, mencapai tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 4,04 juta unit. Angka ini berada di bawah perkiraan para ekonom dan merupakan penurunan sebesar 15,3% dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Selain emas, logam mulia lainnya seperti perak untuk pengiriman bulan Desember turun sebesar 14,90 sen atau 0,63%, mencapai level penutupan US$ 23,687 per ons. Sementara itu, platinum untuk pengiriman bulan Oktober terpangkas sebesar US$ 17,70 atau 1,88%, menetap pada level US$ 924,60 per ons.