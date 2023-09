APBN Terakhir Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Berperan Perkuat Ekonomi Domestik

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berperan memperkuat perekonomian domestik melalui transformasi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

"2024 yang merupakan tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ru Amin, maka APBN 2024 memiliki peran penting untuk menuntaskan berbagai program strategis serta memberikan fondasi kuat untuk mendukung berbagai upaya transformasi ekonomi berkelanjutan," ucap Sri Mulyani dalam rapat paripurna di gedung DPR dikutip Investor Daily, Kamis (21/9/2023).

Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi terkendali 2,8%, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar AS, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7%, Indonesia crude price (ICP) disepakati US$ 82 per arel, dan lifting minyak 635.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Sri Mulyani berpendapat resiliensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi risiko global selama ini akan menjadi pijakan kuat bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan kondusif sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik nasional.

"Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga mendorong tingkat kemiskinan 2024 turun pada kisaran 6,5%-7,5%, yang diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan (gini ratio) pada kisaran 0,374-0,377," tutur Sri Mulyani.

Pemerintah juga menargetkan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi kisaran 0%-1%, antara lain melalui peningkatan pendapatan dengan pelaksanaan program padat karya dan Kartu Prakerja. Tingkat pengangguran terbuka diharapkan turun ke kisaran 5,0%-5,7%, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 73,99-74,02.

"Kesejahteraan petani dan nelayan terus ditingkatkan dengan target nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan mencapai masing-masing 105-108 dan 107-110, antara lain melalui pemberian bantuan alat pertanian, benih, dan subsidi pupuk," terang Sri Mulyani.