BI Wanti-wanti Dampak Perlambatan Ekonomi Tiongkok pada Kinerja Ekspor Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Indonesia (BI) menilai perlambatan ekonomi Tiongkok dapat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian global, termasuk kinerja ekspor Indonesia.

"Ekonomi Tiongkok yang melambat bisa merembet ke negara lain. Misalnya ekspor kita yang masih meningkat, tetapi tidak sekuat sebelumnya," ucap Gubenur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di gedung Thamrin, BI, Jakarta, dikutip Investor Daily, Kamis (21/9/2023).

Perlambatan ekonomi Tiongkok disebabkan pelemahan permintaan domestik karena keyakinan konsumen, utang rumah tangga, dan permasalahan sektor properti, di tengah penurunan ekspor akibat perlambatan global.

Dari kajian BI tercatat bahwa permasalahan properti lebih terkait kondisi perusahaan-perusahaan besar di sektor tersebut. Sebab saat sebelum pandemi Covid-19, perusahaan-perusahaan ini melakukan ekspansi. Namun geliat perusahaan ini terdampak pandemi. "Sementara properti menengah dan kecil masih berjalan," kata Perry

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan berada di 2,7%. Sementara perekonomian Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terus menguat. Kuatnya ekonomi AS didukung konsumsi rumah tangga seiring kenaikan upah dan pemanfaatan ekses tabungan (excess savings). Sementara inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, ketatnya pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama federal funds rate (FFR) AS, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Akibatnya, tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang semakin tinggi, sehingga memerlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi dampak negatif rambatan global tersebut, termasuk di Indonesia," pungkas Perry.