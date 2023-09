Terpopuler: Harga Emas Anjlok hingga Produk Impor Ilegal Banjiri Marketplace

Jakarta, Beritasatu.com - Berita mengenai anjloknya harga emas berjangka imbas dari meningkatnya imbal hasil obligasi Pemerintah AS menjadi berita paling populer dan diminati pembaca Beritasatu.com sepanjang Jumat (22/9/2023).

Selain itu, berita mengenai kondisi pasar tekstil Indonesia yang kian merosot, perkembangan kasus pembakaran kantor bupati Pohuwato, Al Hilal yang gagal mengambil alih puncak klasemen Liga Pro Arab Saudi, dan produk impor ilegal membanjiri lokapasar atau marketplace dan sosial commerce juga diminati para pembaca Beritasatu.com.

Berikut lima berita terpopuler atau top news Beritasatu.com sepanjang Jumat (22/9/2023).

1. Imbal Hasil Obligasi AS Meningkat, Harga Emas Berjangka Anjlok

Harga emas berjangka mengalami penurunan pada akhir perdagangan Kamis (21/9/2023) atau Jumat (22/9/2023) pagi. Ini mengakhiri rangkaian kenaikan selama lima sesi berturut-turut.

Hal ini terjadi karena indeks dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS meningkat setelah Federal Reserve berjanji untuk menaikkan suku bunga hingga inflasi mencapai target tahunan sebesar 2,0%.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman bulan Desember di Divisi Comex New York Exchange turun sebesar US$ 27,50 atau 1,40%, menutup perdagangan pada level US$ 1.939,60 per ons. Sebelumnya, emas sempat mencapai level tertinggi sesi di US$ 1.952,20 dan terendah di US$ 1.933,10.

Pada hari Rabu (20/9/2023), harga emas berjangka mengalami kenaikan sebesar US$ 13,40 dolar AS atau 0,69%, mencapai level US$ 1.967,10. Sebelumnya, emas juga naik sebesar US$ 0,30 atau 0,02%pada hari Selasa (19/9/2023), dan mengalami penambahan sebesar US$ 7,20 atau 0,37% pada hari Senin (18/9/2023).

Penurunan harga emas terjadi sebagai respons terhadap kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 10-tahun yang mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, yaitu sebesar 4,495%. Hal ini mencerminkan adanya aksi jual tajam di pasar obligasi.

Sementara itu, indeks dolar mengalami kenaikan sebesar 0,10%, mencapai level tertinggi dalam enam bulan, yaitu 105,31. Kenaikan ini membatasi pembelian komoditas dalam mata uang dolar oleh pemegang mata uang lainnya.

2. API Sebut Kondisi Pasar Tekstil Indonesia Merosot Seiring Menurunnya Daya Beli Global

Melemahnya kondisi pasar sektor tekstil di Indonesia ternyata berdampak pada kondisi global yang saat ini sedang mengalami penurunan daya beli. Hal itu diutarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja.

"Pasar tekstil secara global juga tidak baik, dan mungkin daya beli di pasar terbesar seperti Amerika dan Eropa juga sedang tidak baik-baik saja," kata Jemmy kepada media Kamis (21/9/2023).

Jemmy menjelaskan bahwa penurunan daya beli di pasar tekstil terbesar di dunia, seperti Amerika dan Eropa, dapat dikaitkan dengan tingginya tingkat inflasi yang disebabkan oleh lonjakan harga minyak dunia yang mencapai US$ 90 per barel.

"Dengan kenaikan harga minyak kembali melampaui US$ 90 per barel, inflasi di Amerika Serikat, yang sebelumnya berada di level 3%, kini meningkat hingga mendekati 4%. Mungkin inilah yang menjadi tanda bahwa situasi ekonomi global masih belum pulih sepenuhnya," tambah Jemmy.

Menurut Jemmy, tren penurunan pasar tekstil di Indonesia sudah terasa sejak kuartal ketiga tahun 2022, dan saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan yang signifikan dalam sektor ini.

3. Dibakar Massa, Kantor Bupati Pohuwato Sudah Tak Dapat Digunakan

Kantor bupati Pohuwato, Gorontalo sudah tidak dapat digunakan akibat dibakar ratusan penambang yang menggelar demonstrasi pada Kamis (21/9/2023). Seluruh bagian kantor bupati ludes terbakar. Tak hanya itu, seluruh dokumen penting yang disimpan di kantor bupati Pohuwato juga ikut terbakar.