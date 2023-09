Bitcoin Menguat di Tengah Koreksi Wall Street

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto mengalami koreksi dalam 24 jam terakhir, tetapi Bitcoin stabil di level US$ 26.000. Ethereum dan Binance menguat meskipun ekuitas terpukul dan nilai dolar Amerika Serikat (AS) meningkat.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Sabtu pagi (23/9/2023) pukul 06.40 WIB, kapitalisasi pasar kripto global mengalami koreksi sebesar 0,25% ke kisaran US$ 1,05 triliun dalam 24 jam. Bitcoin (BTC), kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami kenaikan sebesar 0,1% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 26.590,74 per koin atau setara dengan Rp 408.355 juta.

Sementara itu, Ethereum (ETH) menguat sebesar 0,61% dalam 24 jam, dengan harga US$ 1.594,22 per koin. Binance (BNB) juga mengalami kenaikan sebesar 0,23% dalam satu hari terakhir, sehingga saat ini BNB berada di level US$ 211,24 per koin.

Menurut CoinDesk, Bitcoin mampu bertahan di level US$ 26.000 dianggap sebagai sesuatu yang "luar biasa," terutama mengingat terjadinya penjualan tajam di pasar ekuitas dan penguatan dolar AS. Saham-saham AS, seperti S&P 500 dan Nasdaq yang didominasi teknologi, terus mengalami penurunan.

Perusahaan analitik IntoTheBlock mencatat bahwa salah satu alasan potensial di balik stabilitas ini adalah karena korelasi antara BTC dan Indeks Dolar (DXY) mencapai nol, yang berarti tidak ada hubungan yang jelas antara keduanya.

IntoTheBlock juga mencatat bahwa jumlah pemegang jangka panjang, atau yang dikenal dengan sebutan HODLers di dunia kripto, mendekati level tertinggi sepanjang masa. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa mereka enggan menjual aset mereka sebelum terjadi potensi persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa BTC di AS.

"Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa tren ini tampaknya menandakan siklus bullish untuk Bitcoin mungkin akan segera terjadi. Meskipun tidak jelas berapa lama kinerja terbaik Bitcoin akan bertahan dalam lingkungan makro yang memburuk, data on-chain menunjukkan bahwa investor jangka panjang terus mengakumulasi aset," kata laporan tersebut.