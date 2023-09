Beli Menantea di Semesta Berpesta Surabaya cuma Rp 1 Bayar Pakai Astrapay

Surabaya, Beritasatu.com - Platform e-wallet PT Astra Digital Arta, AstraPay kembali hadir di Semesta Berpesta yang pekan ini digelar di Kota Surabaya. AstraPay menghadirkan promo spesial untuk menggaet pengunjung yang datang dan menikmati malam minggu di Parkir Timur Plaza Surabaya.

Dengan download AstraPay dan top up senilai Rp 10.000, pengunjung bisa mendapat minuman Menantea dengan hanya Rp 1. Isi ulang (top-up) saldo AstraPay sendiri bisa dilakukan melalui ATM, internet banking, mobile banking, dan transfer via member sesuai langkah yang tersedia pada menu Top Up aplikasi AstraPay. Top up saldo juga bisa kamu lakukan melalui Bank apa saja.

Pengunjung juga akan mendapatkan diskon 20 persen maksimal Rp 5.000 jika membeli makanan di Zona AstraPay. Sejumlah tenant makanan yang tersedia di antaranya Minuman Quickly, Tuku Dimsum, Teras Eldorado, Queen Ice Cone & Snack, Taco Rice dan masih banyak lagi.

AstraPay juga memiliki fitur unggulan menarik yakni AstraPoints, yang merupakan loyalty program untuk kamu yang melakukan transaksi di AstraPay, di mana AstraPoints kamu akan otomatis bertambah setelah melakukan pembayaran yang sesuai dengan syarat dan ketentuan.

Semesta Berpesta Surabaya digelar selama 2 hari yakni 23-24 September 2023. Sejumlah musisi tanah air di antaranya Rastamaniez, Dudi Oris X Cam Cam, J-Rocks, Okaay dan Pertelon Koplo akan menghibur penonton Semesta Berpesta hari pertama. Semesta Berpesta Surabaya akan kembali hadir besok dengan menghadirkan deretan lineup menarik lainnya yakni KIM, Yovie & Nuno, Ziva Magnolya, Vierratale dan Guyon Waton.

Tiket Semesta Berpesta dapat dibeli di 3 platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, dan Loket.com. Harga presale dimulai dengan harga Rp 75.000 untuk 1- day pass dan Rp 150.000 untuk 2 days pass. Harga tiket reguler akan dibanderol dengan harga Rp 100.000 untuk 1- day pass dan Rp 175.000 untuk 2 days pass.