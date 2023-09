Kilang Pertamina Plaju Jadi "Winner" di World Petroleum Council Excellence Awards 2023

Kanada, Beritasatu.com - Guna menjawab isu ESG (Environmental, Social & Governance) yang tengah menjadi perbincangan global, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit III Plaju terus berkomitmen menjadi perusahaan migas kelas dunia yang menunjukkan kepedulian pada pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat, terutama pada pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan.

Komitmen itu kemudian mengantarkan Kilang Pertamina Plaju didapuk sebagai Winner di ajang World Petroleum Council (WPC) Excellence Awards 2023 pada kategori Social Responsibility, yang diselenggarakan di Calgary, Kanada, (21/9/2023).

Perusahaan kilang minyak Pertamina di Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia bahkan Asia Tenggara yang mengungguli 400 nominasi dan finalis lainnya, karena telah beroperasi dengan kontribusi sosial pada komunitas masyarakat melalui program CSR/TJSL perusahaan, dengan mengusung program Desa Energi Berdikari (DEB).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Presiden WPC Energy, Pedro Miras kepada Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Plaju Siti Rachmi Indahsari, didampingi Ahmad Adi Suhendra (Officer I CSR & SMEPP) dan Daniswara Krisna Prabatha (Engineer I Offsite & Product Distribution Process).

Pedro mengatakan, pihaknya merasakan atmosfer positif yang dibangun dengan karya-karya dan dialog produktif dari para peserta WPC Excellence Awards 2023 kali ini.

“Dalam sepekan ini kami merasakan banyak kemajuan serta dialog produktif,” katanya.

Apalagi, ia mengemukakan visi WPC Energy sebagai organisasi non-profit dunia memfasilitasi dialog terbuka tentang industri minyak, gas dan energi, berikut produk-produk serta bagaimana suatu perusahaan berkontribusi maksimal dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik, salah satunya lewat tanggung jawab sosial (Social Responsibility) yang menjadi salah satu kategori penghargaan di WPCEA.

Bawa Dua Program CSR/TJSL Unggulan

Adapun program CSR/TJSL Kilang Pertamina Plaju yang mengantarkannya menjadi Winner dalam ajang WPC Excellence Awards 2023, bertajuk kategori Social Responsibility, yakni "Lighting More Hopes (Desa Energi Berdikari)".

Program Desa Energi Berdikari, dengan yang dipresentasikan dalam paper berjudul _"Lighting More Hopes: Enhancing Livelihood of Rural Communities through Empowerment in Sustainable and Cleaner Energy Sources"_.

Berawal dari adanya beberapa desa di Sumatera Selatan yang belum teraliri listrik selama puluhan tahun, namun terdapat potensi aliran air konsisten dan paparan sinar matahari yang cukup baik.

Sehingga, Kilang Pertamina Plaju mengembangkan Desa Energi Berdikari yang tersebar di Sumatera Selatan yang memungkinkan masyarakatnya mendapat suplai energi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 3 (tiga) titik dengan total kapasitas 28 kWh, serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 3 (tiga) titik dengan kapasitas 8,2 kWp berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Sebelumnya, program Desa Energi Berdikari di Sumatera Selatan ini juga pernah mendapat penghargaan International CSR Excellence Awards 2022 lalu di London, serta pada tahun 2021 telah meraih Runner-Up pada WPC Excellence Award 2021 silam di Houston, Amerika Serikat.

Selain program tersebut, Program Kampung Iklim (Climate Village Program) juga menjadi salah satu Finalis pada WPC Excellence Awards 2023 untuk kategori Social Responsibility, dengan paper berjudul _"Empowering Local Heroes Leadership: How Cultural Understanding Can Empower Local Leaders in Climate Change Adaptation and Mitigation Efforts"_, sebagai jawaban atas tantangan perubahan iklim di lingkungan perkotaan.

Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada masyarakat di sekitar wilayah operasional Kilang Pertamina Plaju melalui pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program ini berhasil menciptakan aksi yang lebih berkelanjutan dan membuat masyarakat lebih siap dalam menghadapi perubahan iklim.

Dorong Komitmen Bersama

General Manager Kilang Pertamina Plaju Yulianto Triwibowo mengungkapkan, pihaknya berkomitmen penuh untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta lingkungan melalui program-program CSR/TJSL yang berkelanjutan.

“Komitmen kami untuk terus menciptakan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan, diwujudkan dalam berbagai program yang menciptakan kemandirian di masyarakat, serta mewujudkan kesadaran bersama pada energi yang lebih bersih dan aksi mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan,” kata Yulianto

Dilanjutkannya, pencapaian perusahaan dalam menembus penghargaan tingkat global ini diraih dengan dukungan banyak pihak.

“Kami ucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dari unsur pemerintah, masyarakat, serta akademisi,” sambungnya.

Ia mengucapkan syukur yang tak terhingga, Kilang Pertamina Plaju menjadi sebagai satu-satunya perusahaan dari Indonesia dan bahkan Asia Tenggara, dapat mengangkat nama baik negara dan kawasan Asia Tenggara di kancah dunia, dengan didapuk sebagai Winner di ajang bergengsi World Petroleum Council Excellence Awards 2023.

“Ini adalah penghargaan untuk semua yang terlibat dalam upaya dan komitmen bersama stakeholders Kilang Pertamina Plaju yang terkait, dalam rangka menciptakan dunia yang lebih baik lewat program Desa Energi Berdikari (DEB) dan Program Kampung Iklim (Proklim). Apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan program ini,” imbuhnya.

Dukung SDGs & ESG

Melalui dua program yang disubmit ini, Kilang Pertamina Plaju mendukung penuh implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada tujuan ketujuh, yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Serta, Poin SDGs lainnya yakni tujuan 13 yakni mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Selain itu, melalui program ini Kilang Pertamina Plaju juga mendukung implementasi ESG, terutama pada aspek Environmental dan Social.

Tentang WPC Excellence Award

WPC Excellence Awards (WPCEA) merupakan sebuah penghargaan yang diadakan setiap tiga tahun sekali untuk proyek dan inovasi yang luar biasa di sektor industri minyak dan gas dengan 3 (tiga) jenis kategori penghargaan, diantaranya: 1. Gender and Inclusion 2. Social Responsibility 3. Technological Development.

Tentang WPC Energy

World Petroleum Council (WPC) Energy sebagai penyelenggara kegiatan penghargaan tersebut merupakan organisasi berbentuk NGO yang berbasis di London, Inggris dan berdiri tahun 1933. NGO ini berfokus pada fasilitasi dialog terbuka dan berdedikasi mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat umum di bidang minyak, gas, dan produk turunannya.

WPC Energy saat ini juga mengembangkan fokusnya untuk memimpin transisi global menuju sistem energi rendah karbon yang dicapai melalui bauran sumber energi yang beragam dan berkelanjutan.