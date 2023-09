Merdeka Battery Materials Tandatangani Kerja Sama Pabrik HPAL Rp 9,2 T

Jakarta, Beritasatu.com - PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), perusahaan terintegrasi mineral dan material baterai kendaraan listrik melakukan kerja sama dengan GEM Co, Ltd (GEM) untuk pembangunan pabrik pengolahan high-pressure acid leach (HPAL) berkapasitas produksi 30.000 ton nikel dalam mixed hydroxide precipitate (MHP) per tahun senilai US$ 600 juta atau Rp 9,2 triliun.

“Merdeka Battery Materials telah menandatangani perjanjian definitif dengan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh GEM Co, Ltd untuk membangun pabrik pengolahan HPAL,” jelas Investor Relations Merdeka Battery Materials dari laman resmi perusahaan, dikutip Investor Daily, Senin (25/9/2023).

Pabrik patungan (joint venture/JV) tersebut akan dibangun dan dioperasikan di bawah PT ESG New Energy Material (HPAL JV Co). Kepemilikan Merdeka Battery Materials atas HPAL JV Co adalah 55% dan sisanya 45% dimiliki GEM.

Berdasarkan ketentuan perjanjian JV HPAL, GEM akan memandu desain, konstruksi, dan pengoperasian pabrik pengolahan HPAL. Sedangkan MBMA akan mengurus izin, insentif pemerintah, serta mengatur pembiayaan proyek.

GEM akan membangun pabrik pengolahan HPAL dalam dua tahap. Tahap pertama akan memiliki kapasitas nameplate sebesar 20.000 ton nikel terkandung dalam MHP per tahun. Tahap kedua, kapasitas nameplate akan meningkat jadi 30.000 ton nikel terkandung dalam MHP per tahun.

Pembangunan tahap satu dan dua, masing-masing ditargetkan rampung (commissioning) pada akhir 2024 dan pertengahan 2025

HPAL JV Co akan melakukan pengadaan dan pengolahan bijih nikel laterit secara komersial dari tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) milik MBMA. Hal ini berdasarkan perjanjian pasokan bijih untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal commissioning. Pabrik penyiapan bijih akan dibangun di tambang SCM untuk memfasilitasi transportasi bijih melalui pipa ke pabrik pengolahan HPAL JV di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Perluasan HPAL GEM

Selain JV HPAL, MBMA memiliki opsi berpartisipasi dalam rencana ekspansi HPAL GEM berupa tambahan 20.000 ton nikel terkandung per tahun dalam MHP, dengan kepemilikan saham tidak kurang 20%.

Perlu diketahui, JV HPAL akan dibangun di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), bersebelahan dengan pabrik pengolahan HPAL PT QMB New Energy Materials (QMB) yang sudah ada di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). QMB adalah perusahaan patungan yang dikendalikan oleh GEM dengan kapasitas terpasang saat ini sebesar 30.000 ton nikel yang terkandung dalam PLTMH per tahun.