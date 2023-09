Sumber Global Energy Usulkan Bagi Dividen Rp 590 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sumber Global Energy Tbk (SGER), emiten industri batu bara dan perkayuan mengusulkan pembagian dividen senilai Rp 590,4 miliar dari 264.443.583 saham baru. Usulan itu akan dibawa dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan pada Senin (31/10/2023) pekan depan.

"Dividen saham ini berasal dari saldo laba Sumber Global Energy tahun buku 2022 yang belum ditentukan penggunaannya," kata Direktur Utama Sumber Global Energy Welly Thomas dikutip Investor Daily, Senin (25/9/2023).

Adapun rasio pembagian dividen saham sebesar 16:1. Artinya, setiap 16 saham lama akan memperoleh satu dividen saham. Pembagian dividen kepada pemegang saham dilakukan dengan pembulatan ke bawah (round down).

Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pemegang saham, kata dia, pembagian dividen ini diharapkan agar jumlah saham SGER di pasar semakin meningkat, sehingga perdagangan SGER di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih likuid.

Jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 hari sebelum RUPSLB.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah mereka yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) per 6 Oktober 2023 (recording date) sampai pukul 16.00 WIB.

Welly menyebut, pembagian dividen saham merupakan agenda rutin perusahaan sejak melakukan initial public offering (IPO). Sebelumnya, Sumber Global Energi juga telah membagikan dividen saham dan saham bonus kepada pemegang saham pada 2021 dan 2022.

Emiten yang bergerak di bisnis perdagangan batu bara ini, telah membagikan dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sejumlah Rp 115,01 miliar dari laba bersih semester I 2023.

Dia meyakini, kinerja perseroan tahun 2023 akan lebih baik dari tahun lalu. Estimasi tersebut berkaca pada sejumlah kontrak yang diraih perusahaan, antara lain, kontrak dengan Vosco Maritime Service Joint Stock Company dengan potential revenue hingga US$ 60,63 juta.

Selain itu, kerja sama penjualan batu bara ke Vietnam Oil and Gas Group sekitar Rp 2,87 triliun, serta penjualan hasil olahan pelet kayu (wood pellet) yang diklaim berpotensi menambah penjualan US$ 40 juta per tahun.

BEI baru saja membuka kembali perdagangan saham SGER pada sesi I, Senin (25/9/2023). Aktivitas jual beli saham ini sempat disuspensi karena peningkatan harga yang signifikan. Dalam 3 bulan terakhir, harga saham SGER melesat hampir 360%.