Indef: Revisi Permendag 50 Perlu Diikuti Pengawasan Ketat

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai efektivitas revisi Permendag 50 Tahun 2020 ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, baik di lokapasar (marketplace) maupun media sosial.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengadakan rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023) untuk membahas revisi Permendag 50 Tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah telah mengambil keputusan untuk melarang transaksi jual beli melalui platform social commerce, seperti TikTok Shop dan lainnya.

"Keberhasilan implementasi revisi ini tergantung pada ketatnya pengawasan, terutama dalam regulasi di marketplace dan media sosial. Diperlukan tim yang kuat untuk mengawasi agar aturan ini dapat diterapkan dengan baik," ujar Tauhid di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2023).

Tauhid juga menekankan perlunya pengawasan yang ketat pada perbatasan negara, terutama dalam hal barang-barang yang masuk ke Indonesia.

"Meskipun Permendag 50 Tahun 2020 telah ada, tetapi perbatasan negara kita luas dan terbuka. Denga demikian, pengawasan offline dan online sangat penting," tambahnya.

Selain itu, pentingnya keterlibatan berbagai lembaga, terutama dari pemerintah dan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, dan lainnya. Kerjasama yang solid antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk menjalankan regulasi ini dengan sukses.

"Keseragaman pendapat dan tindakan antara lembaga-lembaga terkait sangat penting. Tidak boleh ada konflik kebijakan yang dapat melemahkan regulasi yang sedang dikembangkan saat ini," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan, isi revisi permendag tersebut nantinya akan mengatur social commerce yang hanya boleh melakukan promosi barang atau jasa. Selain itu, social commerce juga tidak diperbolehkan melakukan transaksi baik secara elektronik maupun secara langsung.

“Jadi tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung enggak boleh lagi. Social commerce hanya boleh untuk promosi. Seperti TV, kan iklan boleh,” terang Zulhas.

Pemerintah juga akan mengatur perdagangan barang impor. Hal tersebut menyangkut jenis barang yang boleh dijual, perlakuan yang sama terhadap barang dalam negeri, serta batas minimal nilai transaksi setiap barang yaitu US$ 100.

“Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh, diatur. Misalnya batik, di sini banyak kok ngapain impor batik. Berikutnya yang tadi posisi barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan barang dalam negeri. Kalau makanan ada sertifikat halal. kalau produk kecantikan harus ada (izin) BPOM-nya,” terang Zulhas.