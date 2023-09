Harga Emas Berjangka Melemah di Tengah Kekuatan Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas berjangka mengalami penurunan pada akhir perdagangan Senin (25/9/2023) waktu setempat atau Selasa (26/9/2023) yang dipengaruhi oleh penguatan dolar AS.

Dolar mencapai level tertinggi dalam 10 bulan terakhir sebagai respons terhadap peringatan Federal Reserve pekan sebelumnya mengenai rencana menjaga suku bunga AS tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman bulan Desember di divisi Comex New York Exchange turun sebesar US$ 9,00 atau 0,46% menjadi ditutup pada level US$ 1.936,60 per ons setelah mencapai level tertinggi sesi di US$ 1.946,80 dan level terendah di US$ 1.933,80.

Pada Jumat (22/9/2023), harga emas berjangka naik sebesar US$ 6,00 atau 0,31% mencapai US$ 1.945,60 per ons setelah mengalami penurunan sebesar US$ 27,50 atau 1,40% pada Kamis (21/9/2023) menjadi US$ 1.939,60 per ons, dan mengalami kenaikan sebesar US$ 13,40 atau 0,69% pada Rabu (20/9/2023) menjadi US$ 1.967,10 per ons.

Indeks dolar pada Senin (25/9/2023) terus menguat sejak minggu sebelumnya, mencapai level tertinggi sejak November. Penguatan dolar yang signifikan ini menghambat pembelian komoditas, termasuk emas, oleh pemegang mata uang asing.

Dolar AS mengalami kebangkitan sejak Federal Reserve mengumumkan rencana untuk menaikkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada akhir tahun, meskipun suku bunga tetap tidak berubah pada pertemuan kebijakan bulan September yang berlangsung pada Rabu (20/9/2023).

Sejak Februari 2022 hingga Juli 2023, Federal Reserve telah meningkatkan suku bunga sebanyak 11 kali, menambahkan total 5,25 poin persentase ke suku bunga dasar yang sebelumnya hanya 0,25%.

Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, menyatakan pada konferensi pers pekan sebelumnya bahwa bank sentral tidak akan goyah dalam upayanya untuk mengembalikan inflasi ke target jangka panjang sebesar 2,0%, meskipun inflasi saat ini mencapai 3,7%.

"Kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan. Keputusan kami untuk mempertahankan suku bunga kebijakan pada pertemuan ini tidak berarti telah memutuskan apakah sudah mencapai kebijakan moneter yang diinginkan atau belum," ujar Powell.

Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga berdampak negatif terhadap harga emas. Kinerja kuat ekonomi AS terus memberikan tekanan pada harga emas. Namun, kenaikan harga emas tetap terbatas karena Federal Reserve tetap mempertahankan pendekatan hawkish untuk pertemuan kebijakan moneter berikutnya.

Investor secara cermat memantau kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) berikutnya yang akan berlangsung pada bulan November, sambil menunggu laporan produk domestik bruto (PDB) AS yang dijadwalkan akan dirilis pada Kamis (28/9/2023).

Sementara itu, harga logam mulia lainnya juga mengalami penurunan, di mana harga perak untuk pengiriman bulan Desember turun sebesar 45,90 sen atau 1,93%, menjadi ditutup pada level US$ 23,385 per ons. Harga platinum untuk pengiriman bulan Oktober juga merosot sebesar US$ 16,60 atau 1,78%, dan berakhir pada level US$ 917,50 per ons.