Turun 87 Poin, Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp 15.403 per USD

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) kembali mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa (26/9/2023), turun sebanyak 87 poin, sehingga mencapai level Rp 15.490 dari penutupan sebelumnya di Rp 15.403.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi menjelaskan bahwa Dolar AS telah terpengaruh oleh meningkatnya kekhawatiran akan penutupan pemerintahan AS. Meskipun ada harapan bahwa penutupan tersebut tidak akan menghentikan penguatan Dolar AS, dikarenakan suku bunga yang lebih tinggi.

"Kongres mempunyai waktu kurang dari seminggu untuk meloloskan rancangan undang-undang pengeluaran dan mencegah penutupan pemerintahan. Namun para pemimpin Partai Republik dan Demokrat mengindikasikan hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam mencapai konsensus," kata dia dalam analisisnya Selasa (26/9/2023).

Selain itu, Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, mengungkapkan dalam pidatonya pada Senin malam bahwa ia melihat suku bunga akan naik setidaknya sekali lagi pada tahun 2023 dan kemungkinan akan tetap tinggi hingga tahun 2024. Pernyataannya sejalan dengan pernyataan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang mengatakan bahwa inflasi tinggi dan ketatnya pasar tenaga kerja kemungkinan akan menyebabkan kenaikan suku bunga tahun ini.

Kondisi ekonomi global juga mendapatkan perhatian, terutama dalam konteks China. Pengembang properti China Evergrande Group menghadapi kesulitan dalam menerbitkan utang baru akibat penyelidikan pemerintah. Hal ini meningkatkan kekhawatiran atas pengawasan peraturan yang lebih ketat terhadap sektor properti, yang telah mengalami krisis likuiditas selama tiga tahun.

Minggu ini, perhatian pasar akan tertuju pada data indeks manajer pembelian dari Tiongkok, yang diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai aktivitas bisnis di negara tersebut.

Dari sisi sentimen internal, pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 akan meningkat sebesar 5,2%. Namun, para ekonom memproyeksikan kisaran pertumbuhan antara 4,9% hingga 5,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2024 dari beberapa organisasi internasional, seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organization Economic Cooperation and Development (OECD).

"Walaupun masih ada ketidakpastian global, Namun pertumbuhan ekonomi tersebut dapat ditopang oleh inflasi yang terkendali dan efek pemilihan umum (Pemilu) 2024," katanya.

Sehubungan dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dampaknya diperkirakan akan terjadi dalam dua bentuk. Dampak langsung akan muncul dalam bentuk konsumsi pemerintah, terutama belanja operasional, seperti belanja material dan barang. Pemerintah telah menganggarkan belanja untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 11,52 triliun di tahun 2023 dan Rp 15,97 triliun pada tahun 2024.

Pemilu juga dapat mendorong belanja bagi calon legislatif, yang pada gilirannya akan memengaruhi konsumsi lembaga non-profit rumah tangga dalam produk domestik bruto (PDB) dan memberikan dampak tak langsung pada peningkatan konsumsi masyarakat.

Dengan pertimbangan semua sentimen di atas, mata uang Rupiah untuk perdagangan besok diperkirakan akan mengalami fluktuasi dan cenderung ditutup kembali melemah dalam kisaran Rp 15.480 hingga Rp 15.550.