Dorong Transformasi Digital, Bank Mandiri Sabet Penghargaan Asiamoney

Singapura, Beritasatu.com - Bank Mandiri semakin mengukuhkan diri sebagai bank terbaik di Indonesia untuk solusi perbankan digital atau Best Bank for Digital Solution in Indonesia. Gelar ini diterima Bank Mandiri pada ajang Asiamoney Best Bank Award 2023 di Singapura pada Selasa, (26/9). Asiamoney Best Bank Award memberikan penghargaan kepada institusi perbankan yang memiliki laju bisnis yang sangat signifikan serta mampu menghadirkan berbagai macam layanan digital sebagai solusi yang mendorong banyak sekali kemajuan di kawasan Asia terkhusus di Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

“Penghargaan tingkat intenational yang diterima Bank Mandiri ini merupakan wujud nyata dari inovasi digital Bank Mandiri yang berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan layanan perbankan digital. Momentum ini tentunya menjadi pemacu semangat baru bagi kami untuk terus tumbuh berkembang serta menghadirkan solusi perbankan digital yang komprehensif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah setia Bank Mandiri,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar saat menerima penghargaan Asiamoney di Singapura, Selasa (26/9).

Alexandra menambahkan, penghargaan Best Bank for Digital Solution in Indonesia menjadi salah satu titik balik perayaan HUT ke-25 Bank Mandiri yang mengusung tema “Menuju Masa Depan”. Langkah itu turut diwujudkan lewat kehadiran finansial super app Livin’ by Mandiri yang berhasil menghadirkan dan memenuhi semua kebutuhan transaksi finansial maupun non finansial nasabah ritel, super app super lengkap.

Sampai dengan Agustus 2023 jumlah nilai transaksi Livin’ by Mandiri tercatat mencapai Rp 2.100 triliun, melonjak hingga 39% bila dibandingkan dengan transaksi Livin’ by Mandiri di tahun sebelumnya pada periode yang sama. Finansial super app andalan Bank Mandiri ini telah diunduh lebih dari 30 juta kali sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2021 silam. Livin’ by Mandiri juga berhasil menduduki posisi tertinggi pada kategori aplikasi finansial di Playstore dan Appstore.

Hingga saat ini Livin’ by Mandiri tercatat mampu mengelola lebih dari 1,8 miliar transaksi hingga akhir Agustus 2023. Angka tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni 48% secara year-on-year (yoy).

Meningkatnya transaksi Livin’ by Mandiri juga selaras dengan kebutuhan akan solusi finansial para nasabah. “Ke depan, Bank Mandiri akan terus mengimplementasikan layanan digital dalam memenuhi kebutuhan transaksi finansial dan non finansial nasabah dengan berbagai upaya dan kegiatan,” terang Alexandra.

Selain itu, untuk nasabah wholesale, Bank Mandiri juga telah menghadirkan Kopra by Mandiri. Platform digital wholesale andalan Bank Mandiri ini juga menyediakan fitur-fitur yang mampu memberikan kemudahan transaksi bisnis bagi nasabah wholesale secara terintegrasi.

Hal itu dibuktikan dari capaian Kopra by Mandiri yang berhasil mengelola transaksi senilai Rp12.449 triliun atau tumbuh 6% sampai dengan akhir Agustus 2023 secara year on year (yoy). Lebih dari itu, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pertumbuhan pengguna Kopra by Mandiri meningkat 134% yoy menjadi 146ribu lebih pengguna.

Alexandra menuturkan, Kopra by Mandiri telah memberikan solusi komprehensif terhadap seluruh aspek ekosistem bisnis nasabah wholesale, yang mencakup trade, payment, collection, liquidity, dan value chain financing. Adapun super platform bank bersandi bursa BMRI itu menawarkan tiga varian solusi, yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host, dan Kopra Partnership.

Bank Mandiri juga sudah merilis Kopra Mobile App di akhir tahun 2022 untuk lebih memudahkan nasabah pengguna Kopra by Mandiri. Sementara itu, Kopra Mobile App dilengkapi dengan berbagai fitur untuk nasabah dengan layanan, seperti dashboard keuangan konsolidasi, persetujuan transaksi cash management yang dipadukan dengan perangkat autentikasi melalui Mandiri Mobile Token dan pemeriksaan keabsahan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Mandiri.

Hingga Juni 2023, Kopra Mobile App telah diunduh sebanyak 25 ribu dan terus bertumbuh. Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Branch by Mandiri secara serentak di 89 Kabupaten/Kota dan 29 Provinsi di Indonesia.

Melalui Smart Branch, Bank Mandiri menghadirkan layanan cabang yang mengedepankan peran teknologi namun tetap mempertahankan physical appearance atau layanan secara fisik dari kantor cabang yang lebih modern, nyaman, dan interaktif untuk memberikan Customer Experience terbaik kepada nasabah dalam bertransaksi karena dikembangkan dengan prinsip customer centric.

Alexandra juga menuturkan dalam mendukung Transformasi Digital, Bank Mandiri secara konsisten turut melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat berbagai inisiatif guna memantapkan talenta perusahaan. “Kami meyakini, kualitas SDM yang adaptif dengan Gerakan Bersama dari seluruh Mandirian merupakan kunci keberhasilan transformasi digital dan keberlangsungan bisnis Bank Mandiri ke depan," terangnya.

Tidak lupa, Alexandra menegaskan seluruh aspirasi Bank Mandiri tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan dan dukungan dari nasabah Bank Mandiri. Untuk itu, serangkaian penghargaan yang diterima oleh Bank Mandiri ini dipersembahkan khusus untuk seluruh nasabah Bank Mandiri.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah Bank Mandiri,” pungkasnya.