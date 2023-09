Harga Emas Berjangka Melemah Akibat Penguatan Dolar dan Imbal Hasil Obligasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas berjangka kembali mengalami penurunan pada akhir perdagangan Selasa, (26/9/2023) atau Rabu (27/9/2023) pagi. Hal ini memperpanjang kerugian selama dua sesi perdagangan berturut-turut.

Penurunan ini dipicu oleh penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS setelah Federal Reserve AS memberikan peringatan bahwa suku bunga akan tetap tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Pada perdagangan tersebut, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman bulan Desember di divisi Comex New York Exchange jatuh sebesar US$ 16,80 atau 0,87%, dan ditutup pada level US$ 1.919,80 per ons. Selama sesi perdagangan, harga emas sempat mencapai level tertinggi sebesar US$ 1.935,50 dan terendah di US$ 1.917,20.

Penurunan harga emas berjangka ini melanjutkan tren penurunan sebelumnya, di mana pada hari Senin (25/9/2023), harga emas berjangka turun sebesar US$ 9,00 atau 0,46% menjadi US$ 1.936,60. Sebelumnya, pada Jumat (22/9/2023), harga emas sempat mengalami kenaikan sebesar US$ 6,00 atau 0,31% menjadi US$ 1.945,60, namun kemudian mengalami penurunan sebesar US$ 27,50 atau 1,40% pada Kamis (21/9/2023) menjadi US$ 1.939,60.

Selain penguatan dolar, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga mencapai level tertinggi dalam 16 tahun. Dolar yang lebih kuat biasanya membuat investor yang memegang mata uang lain enggan untuk berinvestasi dalam emas.

Menurut Craig Erlam, seorang analis di platform perdagangan daring OANDA, harga emas dapat menjadi sangat bearish jika terus turun di bawah level US$ 1.900. Dia juga mencatat bahwa meskipun ada beberapa level support di sekitar US$ 1.900 harga emas tetap rentan terhadap penurunan lebih lanjut.

Dalam sebuah acara yang diadakan oleh Wharton School, University of Pennsylvania pada Senin (25/9/2023), Presiden Federal Reserve Minneapolis Neel Kashkari mengungkapkan bahwa mengingat ketahanan ekonomi AS yang mengejutkan, Federal Reserve mungkin akan perlu menaikkan suku bunga pinjaman lebih lanjut dan menjaganya tetap tinggi untuk jangka waktu yang signifikan guna menurunkan tingkat inflasi kembali ke level 2,0%.

Data ekonomi yang dirilis pada Selasa (26/9/2023) juga menunjukkan beberapa perubahan. Kepercayaan konsumen Conference Board turun untuk bulan kedua berturut-turut menjadi angka 103 pada bulan September, di bawah konsensus para ekonom yang sebesar 105. Terdapat juga revisi naik untuk angka kepercayaan konsumen pada bulan Agustus, yang sebelumnya berada di level 108,7.

Indeks Harga Rumah Nasional AS dari S&P CoreLogic Case-Shiller, yang mencakup sembilan divisi sensus AS, tumbuh sebesar satu persen secara tahun ke tahun pada bulan Juli, meningkat dari perubahan 0% pada bulan Juni.

Namun, Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan rumah baru di AS mengalami penurunan sebesar 8,7% pada bulan Agustus dibandingkan dengan bulan Juli, dengan tingkat laju tahunan yang disesuaikan secara musiman mencapai 675.000 unit. Ini merupakan laju pertumbuhan yang paling lambat sejak bulan Maret.

Investor saat ini tengah menantikan rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), yang merupakan ukuran inflasi yang dipantau oleh Federal Reserve, yang akan dirilis pada Jumat (29/9/2023).

Selain harga emas, logam mulia lainnya juga mengalami penurunan. Harga perak untuk pengiriman bulan Desember turun sebesar 18,90 sen atau 0,81%, dan ditutup pada level US$ 23,196 per ons. Sementara itu, harga platinum untuk pengiriman bulan Oktober merosot sebesar US$ 10,40 atau 1,13% menjadi ditutup pada level US$ 907,10 per ons.