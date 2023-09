Dolar AS Ditutup Perkasa terhadap Mata Uang Utama Lainnya

Jakarta, Beritasatu.com - Dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (26/9/2023) atau Rabu (27/9/2023) pagi. Hal ini memicu kekhawatiran di pasar keuangan global. Penguatan dolar AS terjadi seiring dengan ketidakpastian terkait proyeksi suku bunga hawkish dari Federal Reserve.

Imbal hasil obligasi pemerintah AS dengan tenor 10 tahun, yang menjadi acuan dalam pasar keuangan, naik beberapa basis poin mendekati 4,57% pada Selasa pagi. Angka ini mencapai level tertinggi sejak tahun 2007, sebelum akhirnya mengalami penurunan.

BACA JUGA Dolar AS Melemah Setelah Federal Reserve Pertahankan Suku Bunga

Peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah AS ini memberikan dorongan bagi dolar AS. Indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, mengalami kenaikan sebesar 0,22% menjadi 106,2270 pada akhir perdagangan, mencapai level tertinggi dalam sekitar 10 bulan.

ADVERTISEMENT

Pada Selasa, Presiden Joe Biden mengungkapkan melalui unggahan di media sosialnya permintaan kepada Kongres untuk mendanai pemerintah. Peringatan tentang potensi penutupan (shutdown) pemerintahan yang dapat merusak peringkat kredit dan stabilitas dolar AS menjadi latar belakang dari langkah ini. Lebih lanjut, lembaga pemeringkat Moody's dan bank Wells Fargo telah memperingatkan bahwa penutupan pemerintahan berpotensi berdampak negatif terhadap perekonomian AS.

Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen The Conference Board mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut, mencapai angka 103 pada bulan September. Angka ini merupakan penurunan dari revisi naik sebesar 108,7 pada bulan sebelumnya. Indeks kepercayaan konsumen ini kini berada di level terendah kedua dalam tahun ini, hanya sedikit di atas angka 102,5 yang tercatat pada bulan Mei. Belanja konsumen memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

Presiden Federal Reserve Minneapolis, Neel Kashkari, mengungkapkan pandangannya bahwa ada kemungkinan soft landing dalam perekonomian AS. Namun, ia juga mengakui adanya peluang sebesar 40% bahwa The Fed harus menaikkan suku bunga secara signifikan untuk mengatasi masalah inflasi.

Dalam sebuah wawancara, Ketua JP Morgan, Jamie Dimon, mengungkapkan pandangannya terkait situasi ekonomi. Ia mengatakan bahwa skenario terburuk adalah suku bunga mencapai 7,0% yang disertai dengan stagflasi.

"Jika suku bunga dinaikkan dengan drastis, akan ada tekanan dalam sistem. Kami mendorong klien kami untuk bersiap menghadapi potensi tekanan semacam itu. Saya juga merasa belum jelas apakah dunia sudah siap menghadapi suku bunga sebesar 7,0%," kata dia.

Pada akhir perdagangan di New York, euro mengalami penurunan menjadi US$ 1,0566 dari US$ 1,0587 pada sesi sebelumnya, sedangkan pound Inggris turun menjadi US$ 1,2157 dari US$ 1,2208.

Dolar AS juga menguat terhadap yen Jepang, dengan nilai tukar mencapai 149,0710 yen Jepang, naik dari 148,8090 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat terhadap franc Swiss, naik menjadi 0,9152 franc Swiss dari 0,9123 franc Swiss, serta naik terhadap dolar Kanada menjadi 1,3521 dolar Kanada dari 1,3471 dolar Kanada.

BACA JUGA Dolar AS Menguat Seusai Ketua Fed Isyaratkan Suku Bunga Naik

Namun, dolar AS mengalami penurunan terhadap krona Swedia, turun menjadi 11,0285 krona Swedia dari 11,0561 krona Swedia. Pergerakan mata uang ini mencerminkan ketidakpastian dan fluktuasi di pasar keuangan global.

Ketidakpastian terkait kebijakan suku bunga dan stabilitas ekonomi AS terus mempengaruhi pasar, dengan pelaku pasar memantau perkembangan lebih lanjut untuk mengantisipasi dampaknya pada investasi dan perdagangan internasional.